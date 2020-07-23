聽新聞
test
0:00 / 0:00

孩子遭霸凌學校未處理 家長決提告

聯合報 / 記者王昭月／高雄報導

女童家長在高雄市員高閔琳陪同下向媒體投訴，女兒長期遭到霸凌，校方及教育局處理不積極。 記者王昭月／攝影
女童家長在高雄市員高閔琳陪同下向媒體投訴，女兒長期遭到霸凌，校方及教育局處理不積極。 記者王昭月／攝影
高雄一名家長昨天控訴，就讀小學6年級的女兒長期被同學霸凌，疑似患憂鬱症須吃藥控制，獲「市長獎」卻不敢參加畢業典禮，向校方反映，教育局未積極處理。教育局回應，學校未依規定在24小時內通報，已要求檢討，校方則強調，經查屬實絕不護短。

疑遭霸凌的女學童父親昨在高雄市議員高閔琳、全國教育產業總工會成員陪同下開記者會。家長控訴，他女兒成績優異，在校卻遭長期霸凌，女兒心靈受創，半夜常作夢哭醒。

讓家長無法接受的是，反映給校方後，學校今年4月間進行問卷調查，結果顯示他女兒有遭霸凌的可能，但學校竟要求學生修改內容，企圖掩飾，他們迫於無奈，決定委託律師提告。

全國教育產業總工會理事長劉亞平批，發生霸凌事件，學校依規定應在24小時內完成校安通報，學校未及時處置，一拖2年，讓學生心靈受重創，相當不應該。

教育局強調，此案已依校園防治霸凌程序處理，校外司法專家、法律專業人士等人組成調查小組，啟動霸凌輔導機制，對老師是否適任部分，學校也成立調查小組，會保障學生權益。

霸凌 教育局 憂鬱症 畢業典禮

延伸閱讀

高雄一女童遭罷凌患憂鬱 家長指控校方置之不理

論文風波李眉蓁指是選舉操作 綠營緊咬誠信問題

李眉蓁發言頻出錯 陳其邁競辦：高雄不需要市長實習生

影／「屈原不是中國人」 高閔琳勸韓粉和中國網軍要多讀書

相關新聞

涉索賄星聚點 北市公務員投河

台北市政府建管處使用科助理工程員曾華崇被控向星聚點ＫＴＶ索賄，法院十六日裁定六十萬元交保，昨天他被發現陳屍北市南湖大橋下...

新北查賭場 三倍券也當賭資

新北市警三重分局前天深夜到一處洗車場查緝流動賭場，逮捕廿七人，現場查扣賭資除七十幾萬元現鈔外，還有二萬八千元振興三倍券被...

孩子遭霸凌學校未處理 家長決提告

高雄一名家長昨天控訴，就讀小學6年級的女兒長期被同學霸凌，疑似患憂鬱症須吃藥控制，獲「市長獎」卻不敢參加畢業典禮，向校方...

影／貨櫃車大埔交流道過彎翻覆 司機受困、轎車受波及

黃姓男子今天下午駕駛貨櫃車，從大埔交流道駛出萬瑞快速道路時，疑速度過快在彎道翻覆，因車頭變形受困車內。基隆市消防人員利用...

高雄臨時工開槍傷人洩憤 逃逸不到7小時晚間落網

高雄長庚醫院後側機車停車場，今午發生槍擊案，周姓臨時工疑不滿李姓臨時工倚老賣老，雙方口角後涉嫌持槍朝李射擊，造成李男腹部...

女和前男友疑注射毒品過量 她昏迷被丟包醫院死亡

台中一名女子和前男友在住處疑注射毒品過量昏迷，被載到醫院急診室丟包前已死亡，警方已查出她的前男友和丟包者身分，目前檢警依...

感情長期不睦 男子半夜持刀殺妻

新北市一名許姓男子長期與妻子相處不睦，也因恐嚇、辱罵等情被家暴保護令限制行為，但他置之不理，今年3月更持菜刀行凶，企圖殺...

投資30萬穩獲利？新營警戳破騙局保住婦人荷包

又是詐騙！一名婦人接獲自稱某健康食品人員來電，聲稱投資30萬元，即可持續每月分紅數萬元，婦人信以為真準備匯款，幸銀行經理...

9旬老榮民冒雨欲走13公里山路返家 警暖當Uber

南投縣九旬邱姓老榮民因住在仁愛鄉翠巒山區，日前隻身赴台中豐原探親辦貨，未料午後返程遭遇風雨，獨自走在泥濘不堪的力行產業道...

高雄一臨時工開槍傷人逃逸 挑戰新科警局長執法能耐

高雄市治安再亮紅燈，新科高雄市警察局長劉柏良才走馬上任，今午仁武警分局轄區即驚傳槍響，周姓臨時工疑不滿李姓臨時工倚老賣老...

影／驚悚影片！婦人山區超車不當撞飛無辜機車騎士

新北市五股區登林路今天上午11時30分發生車禍，59歲梁姓婦人駕駛轎車下山時，超車不當差點迎面撞上對向貨車，於是硬切回原...

穿拖鞋登谷關七雄 消防局：今年1到7月山難創新高

不要把谷關七雄當大坑步道！防疫新生活不少人把運動登山當作養生，台中市消防局統計，登谷關七雄是近年登山事故最多的山域，今年...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。