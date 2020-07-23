孩子遭霸凌學校未處理 家長決提告

女童家長在高雄市員高閔琳陪同下向媒體投訴，女兒長期遭到霸凌，校方及教育局處理不積極。 記者王昭月／攝影 高雄一名家長昨天控訴，就讀小學6年級的女兒長期被同學霸凌，疑似患憂鬱症須吃藥控制，獲「市長獎」卻不敢參加畢業典禮，向校方反映，教育局未積極處理。教育局回應，學校未依規定在24小時內通報，已要求檢討，校方則強調，經查屬實絕不護短。

疑遭霸凌的女學童父親昨在高雄市議員高閔琳、全國教育產業總工會成員陪同下開記者會。家長控訴，他女兒成績優異，在校卻遭長期霸凌，女兒心靈受創，半夜常作夢哭醒。

讓家長無法接受的是，反映給校方後，學校今年4月間進行問卷調查，結果顯示他女兒有遭霸凌的可能，但學校竟要求學生修改內容，企圖掩飾，他們迫於無奈，決定委託律師提告。

全國教育產業總工會理事長劉亞平批，發生霸凌事件，學校依規定應在24小時內完成校安通報，學校未及時處置，一拖2年，讓學生心靈受重創，相當不應該。

教育局強調，此案已依校園防治霸凌程序處理，校外司法專家、法律專業人士等人組成調查小組，啟動霸凌輔導機制，對老師是否適任部分，學校也成立調查小組，會保障學生權益。