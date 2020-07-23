三重警破獲賭場 三倍券也拿來賭

政府推出「振興三倍券」刺激消費並協助相關產業復甦，沒想到連賭場也收三倍券，三重警方昨晚破獲大型職業賭場，查扣賭資時嚇然發現賭客才到手的三倍券也拿來賭 。

三重警分局今天表示，昨天深夜掌握線報有賭場藏身仁美街某洗車廠2樓，於是由偵查隊長鄭偉豪率30多名員警前往攻堅查緝，逮捕57歲的周姓賭場負責人周男及毛姓、沈姓等賭場工作人員，現場也逮捕24名賭客，訊後依賭博罪嫌送辦。

警方現場查扣賭資時，除新台幣63萬元現金及賭場抽頭金10萬元外，竟嚇然在賭桌上看見才開放領取的多張三倍券，經清點達2萬8000元。警方沒想到連賭場也收三倍券，感慨政府為振興經濟的「三倍券」也振興到賭場。

警方表示，賭場負責人周男長期在三重、蘆洲地區經營賭場，22日才轉移據點到仁美街一間洗車場，利用line招攬熟客，由於許多婆婆媽媽輸光了現金後，周男示意三倍券可視同現金，讓許多婆婆媽媽拿出才領到的三倍券賭博，盼能有翻本機會，沒想到就被警方逮獲。