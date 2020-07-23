感情長期不睦 男子半夜持刀殺妻

新北市一名許姓男子長期與妻子相處不睦，也因恐嚇、辱罵等情被家暴保護令限制行為，但他置之不理，今年3月更持菜刀行凶，企圖殺害睡夢中的妻子，所幸妻子受傷驚醒反抗才未得逞；事發後，許男承認持刀刺殺妻子，還說希望大家一起死，經新北地檢署偵查後，今天被依殺人未遂罪起訴。

起訴指出，許男今年3月3日凌晨2時許趁妻子熟睡之際行凶，攻擊造成妻子腹部和背部多處穿刺傷，有臟器受損、手指肌腱斷裂、腰椎骨折等情，幸員警獲報及時趕抵阻止，消防救護人員也緊急將人送醫，其妻才倖免於死。