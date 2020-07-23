快訊

還沒病死，就先餓死？非洲疫情下的經濟與糧食危機

獨／被爆婚變氣摔東西？蘇慧倫：曾懷疑老公對外咬耳朵

感情長期不睦 男子半夜持刀殺妻

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市一名許姓男子長期與妻子相處不睦，也因恐嚇、辱罵等情被家暴保護令限制行為，但他置之不理，今年3月更持菜刀行凶，企圖殺害睡夢中的妻子，所幸妻子受傷驚醒反抗才未得逞；事發後，許男承認持刀刺殺妻子，還說希望大家一起死，經新北地檢署偵查後，今天被依殺人未遂罪起訴。

起訴指出，許男今年3月3日凌晨2時許趁妻子熟睡之際行凶，攻擊造成妻子腹部和背部多處穿刺傷，有臟器受損、手指肌腱斷裂、腰椎骨折等情，幸員警獲報及時趕抵阻止，消防救護人員也緊急將人送醫，其妻才倖免於死。

偵訊時，許男坦承不諱，其妻也稱他犯案時曾說「絕對要讓你死」等語。檢方調查許妻腹背受創嚴重，加上她提出錄音證明許男不是第一次說要對她不利，因此認定許男涉犯殺人未遂罪。

許男被逮後，坦承持刀刺殺妻子，還說「希望大家一起死」等語。示意圖／Ingimage
許男被逮後，坦承持刀刺殺妻子，還說「希望大家一起死」等語。示意圖／Ingimage

殺人 恐嚇

延伸閱讀

藍又時終結6年婚　難忍言語暴力申請保護令

夫殺妻後跳樓屋成凶宅 法拍價近千萬仍吸引2萬人看房

女在外租屋竟遇前房客持菜刀闖空門 還遭威脅「同居三天」

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

相關新聞

影／驚悚影片！婦人山區超車不當撞飛無辜機車騎士

新北市五股區登林路今天上午11時30分發生車禍，59歲梁姓婦人駕駛轎車下山時，超車不當差點迎面撞上對向貨車，於是硬切回原...

高雄一臨時工開槍傷人逃逸 挑戰新科警局長執法能耐

高雄市治安再亮紅燈，新科高雄市警察局長劉柏良才走馬上任，今午仁武警分局轄區即驚傳槍響，周姓臨時工疑不滿李姓臨時工倚老賣老...

感情長期不睦 男子半夜持刀殺妻

新北市一名許姓男子長期與妻子相處不睦，也因恐嚇、辱罵等情被家暴保護令限制行為，但他置之不理，今年3月更持菜刀行凶，企圖殺...

投資30萬穩獲利？新營警戳破騙局保住婦人荷包

又是詐騙！一名婦人接獲自稱某健康食品人員來電，聲稱投資30萬元，即可持續每月分紅數萬元，婦人信以為真準備匯款，幸銀行經理...

9旬老榮民冒雨欲走13公里山路返家 警暖當Uber

南投縣九旬邱姓老榮民因住在仁愛鄉翠巒山區，日前隻身赴台中豐原探親辦貨，未料午後返程遭遇風雨，獨自走在泥濘不堪的力行產業道...

穿拖鞋登谷關七雄 消防局：今年1到7月山難創新高

不要把谷關七雄當大坑步道！防疫新生活不少人把運動登山當作養生，台中市消防局統計，登谷關七雄是近年登山事故最多的山域，今年...

北部濱海道路轎車過彎駛入對向車道 撞上來車共6人送醫

北部濱海公路基隆市大武崙、新北萬里交界處路段，下午發生分別為白色、黑色兩輛轎車相撞事故，共造成6人受傷，分由基隆市、新北市...

影／沒戴安全帽闖紅燈 女騎士自摔控警「執法過當」遭砲轟

一名王姓女網友今天中午在臉書社團爆料，稱自己在昨天晚間在北區騎車時，因未戴安全帽又闖紅燈，被警員攔停，但她在因被警方取締...

夫妻不諳車輛操作八月嬰反鎖車內 桃警消急破窗救出

桃園市蘆竹區沈姓夫妻帶著8個月大的兒子，今天中午開車準備出外購物，沈妻先打開車門後，將兒子在車後座嬰兒安全座椅固定綁好後...

19歲騎士撞91歲老翁 2次撞擊他彈飛對向車道傷重不治

91歲夏姓老翁今晨0時許行經台北市青年公園旁路口，遭19歲趙姓男子騎乘機車撞倒，致頭部重創、送醫不治；雖趙男是綠燈直行，...

3歲男童愛玩偷溜逛大街 路遇貴人報警回家父母嚇死

桃園市蘆竹區褚姓3歲男童前天晚上趁母親洗澡，無人在家，當即學父母開門動作，打開大門「溜」到門外，順著蘆竹區南上路往前走，...

宜蘭縣民大道廂型車撞電線桿變形 1命危1受傷送醫

今天中午11點28分，宜蘭市縣民大道有一輛廂型車自撞電線桿，造成整輛車扭曲變形、零件四散，車上有2名男子，1人OHCA實...

熱門新聞

疑似工作壓力大 北部女名醫在家輕生送醫不治

錢櫃大火涉電梯弊案北市府官員 陳屍北市南湖大橋下

西濱新竹段驚傳3聯結車追撞 1名駕駛當場失去生命跡象

女兒讓老媽走碎玻璃還打到死 自稱「釋迦頭」辯沒殺人

騎機車闖網狀線重罰吊照 法官認「非平交道範圍」撤單

北投振興醫院病房驚傳火警疏散65人 疑行動電源充電惹禍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。