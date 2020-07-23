9旬老榮民冒雨欲走13公里山路返家 警暖當Uber

南投縣九旬邱姓老榮民因住在仁愛鄉翠巒山區，日前隻身赴台中豐原探親辦貨，未料午後返程遭遇風雨，獨自走在泥濘不堪的力行產業道路上，所幸當時有偵防車經過，且載送他回家，也讓他感動道謝，「若沒這台車，得走3個半小時返家」。

年約90歲的邱伯伯是為國家奮戰的退役軍人，曾經歷古寧頭戰役，也曾目睹同袍為國捐軀，戰後隨國軍上仁愛山頭闢路開墾，之後就留在山上務農，但因妻小不習慣山上生活搬到豐原，所以他想要看家人或採買生活用品，總得奔波下山。

邱伯伯指出，他的翠巒老家離最近的福壽山客運下車處大概相距13公里，每次下山搭車總有些麻煩，有時輪休的員警都好心順道載我下山，返程路上就看運氣攔菜車，如果運氣不好都沒有車，那就是靠雙腳走至少3個半小時路程下山。

3天前，邱又下山去豐原探親，並採買生活用品，未料午後返家卻在力行產業道路上遭遇風雨，他背著大包小包頂著風雨，踽踽獨行在泥濘道路上，看起來相當危險，所幸有輛警用偵防車剛好經過，熱心的讓他上車，並載送他上山返家。

仁愛警分局表示，該輛偵防車當時要前往後山督慰勤各派出所同仁，遠遠就看到有老人家走在路上，駕車要去關心前，老人家也剛好揮手攔車，二話不說就讓他趕快上車，開車途中詢問才知，他要返回翠巒住家，便熱心當起Uber載他返家。

沒想到，行經華崗山區碰上濃霧，能見度極低，索性就近臨停華崗派出所，該所所長李錫煌和執勤員警周大維擔心山上濕冷，因此沖泡熱茶，並拿出餅乾招待，待濃霧稍散後，分局同仁才繼續載著他趕路，並順利將他載抵翠巒派出所。