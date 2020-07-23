驚悚影片！婦人山區超車不當撞飛無辜機車騎士

新北市五股區登林路今天上午11時30分發生車禍，59歲梁姓婦人駕駛轎車下山時，超車不當差點迎面撞上對向貨車，於是硬切回原車道插進前方二車之間縫隙，結果把無辜的機車撞飛，騎士重傷送醫。

據了解，登林路是五股區銜接山上林口台地的山區道路，路徑蜿蜒狹窄，行車速度過快易生事端。警方事後調到梁婦對向後方來車的行車記錄器影像，才還原整個車禍過程。

當時梁姓婦人開車下山，前面原本有3輛車規規矩矩行駛，依序是1輛小貨車、49歲陳姓男子騎乘的機車、1輛白色休旅車，梁婦為了超越小貨車，違規跨越道路中央雙黃線逆向行駛。

結果前方對向彎道突然轉出1輛白色中型貨車，梁婦為了避免迎面對撞，選擇不踩煞車反而加速超越前方小貨車，硬生生尾追撞飛機車，自己的轎車也失控衝往對向車道去撞山壁，嚇壞周遭4輛汽車。

猛烈撞擊山壁後，小轎車車頭嚴重毀損，梁婦右手骨折變形。倒楣的陳姓機車騎士無端被追撞，幸好有戴安全帽，但頭部仍受到撕裂傷、右手骨折，在地上留下大片血跡，救護車趕抵將2人送往林口長庚醫院急救，暫無生命危險。