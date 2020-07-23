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穿拖鞋登谷關七雄 消防局：今年1到7月山難創新高
不要把谷關七雄當大坑步道！防疫新生活不少人把運動登山當作養生，台中市消防局統計，登谷關七雄是近年登山事故最多的山域，今年1到7月發生30件山難求救，是去年與前年整年的件數，今年並有4人死亡。消防局統計，迷途與沒算好時間太晚上山，舊疾復發的不在少數。
消防局長曾進財說，有的登山客把谷關七雄當大坑步道來走，還有人穿拖鞋上山，不小心扭到腳，走不了只好求助。嚴重的是很多人未考慮自己的體力，甚至心臟病發作猝死，光是今年1月到7月20日就發生30幾件，出事率高，消防救難人員於奔命。
消防局長曾進財最近在公開場合一定大力宣導，別錯把谷關七雄當大坑阿婆步道鄉。他說，有民眾穿鞋山的，真的太小看谷關七雄了。且救難案件逐年提高，105年前一年只有個位數或10幾件山難，107年後爆增，今年更可觀，1到7月已有30件，讓救難人員疲於奔命。
任選谷關七雄任一座山，必須堅守7件原則，一是登哪座山一要了解路程往返時間與與登山坡度，有計畫保平安。二是要評自己的體力，平常沒運的走一小段路，要保持往回走的體力，千萬別勉強，估計沒體力，最好以1個小時為限。
三是要帶足裝備，水、雨衣、衣物帶齊，山中氣侯多變化。四是最好讓識途老馬帶路，五是不要隨意走小徑，六是不要貪溪谷漂亮下去戲水，很多人因此軟腳上不來。
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