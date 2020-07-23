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影／沒戴安全帽闖紅燈 女騎士自摔控警「執法過當」遭砲轟

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

一名王姓女網友今天中午在臉書社團爆料，稱自己在昨天晚間在北區騎車時，因未戴安全帽又闖紅燈，被警員攔停，但她在因被警方取締時自摔，所以要控訴警方「執法過當」，還將警員的編號寫出，揚言「絕對告你」，未料貼文一出，沒有獲得網友的支持，反而引來數千名網友留言砲轟，王女隨後將貼文撤下，台中市第二警分局表示，全案警員依法告發，無違規取締情事。

台中市第二警分局育才所表示，全案警員依法取締交通違規，執法過程沒有問題，可受外界公評，呼籲用路人遵守交通規則，確保自身與他人的行車安全。

據查，該名年約30多歲的王姓女網友自稱來自台北市，昨天晚間11時許，她騎車在北區梅亭街停等紅燈，未料停等不到約4秒鐘，她就闖紅燈欲穿越北屯路往梅亭東街行駛，當時警員在對向車道就發現王女未戴安全帽又闖紅燈，因此在路口截停王女，王女緊急煞車後自摔、跌倒在地，王女怒氣沖沖，控訴警員執法過當，今天還貼文到臉書社團爆料。

警察執法過當」王女貼文表示，今天就算我沒戴安全帽又闖紅燈，警察也不能突然插過來要我停車。警察說他有鳴笛，但根本沒有，他突然斜插害我連車摔倒在地，文末還附上警員編號，揚言絕對提告。

未料今天中午貼文一出，王女沒有獲得網友聲援，反而被砲轟，短短20多分鐘，就有4000多則留言，多數網友不認同王女行為，紛紛留言批評，「戴安全帽加闖紅燈，好奇您是在逃什麼？請不要讓大家覺得台北人都是這種水平好嗎」、「預攔查不停，即為不服取締的現行犯，針對現行犯施以牽制、逮補的動作，無誤」、「闖紅燈就閉嘴不要害人，至於沒帶安全帽，你要怎麼撞都可以就是不要撞到我」、「你知道警察都是有密錄器的嗎」、「標準千錯萬錯別人的錯，還牽拖全部的台北人」、「警察大人都在嘆氣了，不知道說什麼好，無言」

王姓女網友昨天深夜騎車行經北區時，因闖紅燈、沒戴安全帽遭警員攔停告發，她今天在臉書社團貼文，反控警方執法過當。記者陳宏睿／翻攝
王姓女網友昨天深夜騎車行經北區時，因闖紅燈、沒戴安全帽遭警員攔停告發，她今天在臉書社團貼文，反控警方執法過當。記者陳宏睿／翻攝
王姓女網友昨天深夜騎車行經北區時，因闖紅燈、沒戴安全帽遭警員攔停告發，她今天在臉書社團貼文，反控警方執法過當。圖／摘自臉書爆料公社
王姓女網友昨天深夜騎車行經北區時，因闖紅燈、沒戴安全帽遭警員攔停告發，她今天在臉書社團貼文，反控警方執法過當。圖／摘自臉書爆料公社
王姓女網友昨天深夜騎車行經北區時，因闖紅燈、沒戴安全帽遭警員攔停告發，她今天在臉書社團貼文，反控警方執法過當。記者陳宏睿／翻攝
王姓女網友昨天深夜騎車行經北區時，因闖紅燈、沒戴安全帽遭警員攔停告發，她今天在臉書社團貼文，反控警方執法過當。記者陳宏睿／翻攝

警察 台中市

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