影／沒戴安全帽闖紅燈 女騎士自摔控警「執法過當」遭砲轟

一名王姓女網友今天中午在臉書社團爆料，稱自己在昨天晚間在北區騎車時，因未戴安全帽又闖紅燈，被警員攔停，但她在因被警方取締時自摔，所以要控訴警方「執法過當」，還將警員的編號寫出，揚言「絕對告你」，未料貼文一出，沒有獲得網友的支持，反而引來數千名網友留言砲轟，王女隨後將貼文撤下，台中市第二警分局表示，全案警員依法告發，無違規取締情事。

台中市第二警分局育才所表示，全案警員依法取締交通違規，執法過程沒有問題，可受外界公評，呼籲用路人遵守交通規則，確保自身與他人的行車安全。

據查，該名年約30多歲的王姓女網友自稱來自台北市，昨天晚間11時許，她騎車在北區梅亭街停等紅燈，未料停等不到約4秒鐘，她就闖紅燈欲穿越北屯路往梅亭東街行駛，當時警員在對向車道就發現王女未戴安全帽又闖紅燈，因此在路口截停王女，王女緊急煞車後自摔、跌倒在地，王女怒氣沖沖，控訴警員執法過當，今天還貼文到臉書社團爆料。

「警察執法過當」王女貼文表示，今天就算我沒戴安全帽又闖紅燈，警察也不能突然插過來要我停車。警察說他有鳴笛，但根本沒有，他突然斜插害我連車摔倒在地，文末還附上警員編號，揚言絕對提告。