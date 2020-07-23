夫妻不諳車輛操作八月嬰反鎖車內 桃警消急破窗救出

桃園市蘆竹區沈姓夫妻帶著8個月大的兒子，今天中午開車準備出外購物，沈妻先打開車門後，將兒子在車後座嬰兒安全座椅固定綁好後，她順勢將車門關上，未料車門自動反鎖，當場讓沈姓夫妻傻眼，立即通報119，消防局出動5人與警方趕到破窗打開車門，夫妻2人看見小兒子全身冒汗，心疼不已，當場感謝警員、消防員協助。

警方、消防局表示，經了解，原來是沈姓夫妻昨天新買一輛中古轎車，夫妻2人今天出外開車，因不熟悉新買轎車操作和性能，不知車門關上就會反鎖，將兒子綁好安全座椅後，順手關上後車門，未料車子自動上鎖，將兒子鎖在車內，由於只有1支鑰匙，才會情急求助。沈姓夫妻抱出兒子，看到兒子無恙，向員警、消防人員表達感謝。 桃園市沈姓夫妻不諳新買車子操作性能，不慎將8月大兒子反鎖車內，情急求助消防員破車窗救出嬰兒。記者曾增勳／翻攝 桃園市沈姓夫妻不諳新買車子操作性能，不慎將8月大兒子反鎖車內，情急求助消防員破車窗救出嬰兒。記者曾增勳／翻攝