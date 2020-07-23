五股登林路汽機車對撞 雙雙骨折送醫

新北市五股區登林路今天上午11時30分發生車禍，59歲梁姓女子駕駛轎車下山時，與對向由49歲陳姓男子騎乘的機車對撞，汽車失控逆向衝撞山壁，機車騎士未戴安全帽頭部受傷，2人均被救護車送醫。

登林路是五股區銜接山上林口台地的山區道路，路徑蜿蜒狹窄，行車速度過快易生事端，發生對撞車禍之後，小轎車猛烈撞擊山壁，車頭嚴重毀損，梁姓女駕駛右手骨折變形，意識清楚。

陳姓機車騎士因未戴安全帽傷勢更重，頭部嚴重撕裂傷、右手骨折，在地上留下大片血跡，救護車趕抵時，他的意識已經模糊不清，2人都被送往林口長庚醫院急救。