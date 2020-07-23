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五股登林路汽機車對撞 雙雙骨折送醫
新北市五股區登林路今天上午11時30分發生車禍，59歲梁姓女子駕駛轎車下山時，與對向由49歲陳姓男子騎乘的機車對撞，汽車失控逆向衝撞山壁，機車騎士未戴安全帽頭部受傷，2人均被救護車送醫。
登林路是五股區銜接山上林口台地的山區道路，路徑蜿蜒狹窄，行車速度過快易生事端，發生對撞車禍之後，小轎車猛烈撞擊山壁，車頭嚴重毀損，梁姓女駕駛右手骨折變形，意識清楚。
陳姓機車騎士因未戴安全帽傷勢更重，頭部嚴重撕裂傷、右手骨折，在地上留下大片血跡，救護車趕抵時，他的意識已經模糊不清，2人都被送往林口長庚醫院急救。
這起車禍一度造成登林路雙向封閉管制，傷者就醫、警方採證之後恢復通行，事故肇因還需要進一步鑑識調查。
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