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3歲男童愛玩偷溜逛大街 路遇貴人報警回家父母嚇死
桃園市蘆竹區褚姓3歲男童前天晚上趁母親洗澡，無人在家，當即學父母開門動作，打開大門「溜」到門外，順著蘆竹區南上路往前走，男童父親發現緊張報警協尋，蘆竹警方今天上午表示，小男童獨自1人邊走邊玩，走大約走了7、800公尺，路人發現「晚上怎會有小男童獨自走在街上」，將他帶到南崁派出所協尋，男童童言童語講不清楚住處，男童父親趕到看見男童安全，才放下心中緊張和感謝警察。
蘆竹警方表示，褚姓男童學父母打開門鎖開門出去，在晚上街頭獨自走路7、800公尺，也不知害怕，幸好熱心路人發現，將男童帶到派出所協尋，男童父親發現男童走失不見，心中緊急報警，警方一度想帶小男童回家，但男童不知住處，男童父親趕到派出所相見，父子緊緊擁抱，慶幸男童安全無恙。
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