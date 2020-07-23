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振興三倍券出現詐騙手法 警方提醒民眾防詐
行政院發放振興三倍券後，警方已發覺詐騙集團假藉這項政策行詐。警方表示，詐騙集團的新手法，包括假網拍、發送網路釣魚簡訊、假代辦及冒充檢警方式，令民眾上當。
高雄市警林園分局將詐騙集團利用「三倍券」新花招，公告臉書粉絲專頁，希望民眾謹慎提防，避免受騙。
警方表示，詐騙集團「假網拍」手法，是以收購或出清三倍券的名義，透過社群網站，低價販售三倍券，引誘民眾匯款；「網路釣魚簡訊」則是詐騙集團假藉三倍券加碼回饋活動，偽造三倍券請領、返還現金或優惠活動的網路連結，發送釣魚簡訊，引民眾點入網頁；「假代辦」則是騙徒針對年長者，以代請領三倍券換現金等方式，騙個資及手續費；「假冒檢警或公務機關」，謊稱健保卡遭人冒用，盜領三倍券，需監管銀行帳戶，要求提領現金、交付銀行存摺、印鑑。
警方表示，詐騙集團已在臉書貼文，要以2500元的價格販售振興三倍券，民眾洽詢後，對方表示匯款後馬上寄出三倍券，可是民眾匯款後，對方便已讀不回或直接封鎖詢聯絡方式，讓民眾匯款一去不回。
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