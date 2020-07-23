振興三倍券出現詐騙手法 警方提醒民眾防詐

行政院發放振興三倍券後，警方已發覺詐騙集團假藉這項政策行詐。警方表示，詐騙集團的新手法，包括假網拍、發送網路釣魚簡訊、假代辦及冒充檢警方式，令民眾上當。

高雄市警林園分局將詐騙集團利用「三倍券」新花招，公告臉書粉絲專頁，希望民眾謹慎提防，避免受騙。

警方表示，詐騙集團「假網拍」手法，是以收購或出清三倍券的名義，透過社群網站，低價販售三倍券，引誘民眾匯款；「網路釣魚簡訊」則是詐騙集團假藉三倍券加碼回饋活動，偽造三倍券請領、返還現金或優惠活動的網路連結，發送釣魚簡訊，引民眾點入網頁；「假代辦」則是騙徒針對年長者，以代請領三倍券換現金等方式，騙個資及手續費；「假冒檢警或公務機關」，謊稱健保卡遭人冒用，盜領三倍券，需監管銀行帳戶，要求提領現金、交付銀行存摺、印鑑。