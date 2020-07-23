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駕駛技術太差！無照男路上違規迴轉 撞整排機車又撞公車

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

31歲陳姓男子昨晚無照駕駛林姓女友人租來的轎車，行經新北市新莊區建國一路，雙黃線違規迴轉時，先是因技術太差轉不過去導致大塞車，又因沒有控制好，向前擦撞路邊停放的機車後又倒車撞上後方公車，陳釀禍後下車查看，隨後竟直接上車，再迴轉一次造成塞車後揚長離去。

警方根據監視畫面以車牌追人，在昨天深夜通知陳到案說明，警詢後依道路交通管理處罰條例進行開罰。

據悉，陳因無照又想練車，請有駕照的友人林女代為向租賃公司租來一輛汽車以供練車、代步使用。但無照的他技術實在不好，昨晚開車準備前往樹林找朋友，他在建國一路上往中正路方向迴轉欲往樹林，卻在迴轉時「轉不過去」，造成後方車輛全被堵住。

好不容易迴轉成功後，林疑似因未及時回正方向盤，車頭竟又衝到對向車道，還因迴轉角度太大擦撞路邊機車，他倒退想回正，卻撞上後方等待他迴轉的公車，接著他又倒車再撞一次。

陳見釀禍，下車查看了一眼後，竟上車後又迴轉回往中正路方向的車道，隨後把車開到中正路與福海路口後將車丟棄，改搭計程車到板橋區。

警方調閱監視畫面以車牌通知林女，林聽到後十分訝異，趕緊通知陳到案說明。陳供稱，他是因為技術不好才會釀禍，另外撞到公車後，他見司機沒有下車，以為沒事才會離開。

警方詢問後仍依道路交通管理處罰條例第21條無照駕駛、43條危險駕駛、49條跨越雙黃線迴轉，以及62條無人受傷車禍肇事逃逸，處至少新台幣1萬4800元以上的罰款。

公車司機被陳男撞後，司機停在原地傻眼報案。記者柯毓庭／翻攝
公車司機被陳男撞後，司機停在原地傻眼報案。記者柯毓庭／翻攝
陳男造成路上一度大塞車。記者柯毓庭／翻攝
陳男造成路上一度大塞車。記者柯毓庭／翻攝
路邊機車無辜受到波及。記者柯毓庭／翻攝
路邊機車無辜受到波及。記者柯毓庭／翻攝
陳男駕駛的租賃車受損嚴重。記者柯毓庭／翻攝自「我是新莊人許明偉」
陳男駕駛的租賃車受損嚴重。記者柯毓庭／翻攝自「我是新莊人許明偉」

公車 塞車

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