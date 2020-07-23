影／醉男愛亂報案警制止 失禁褲底一包帶回派出所送辦

台中市南屯區朱姓男子無業，經常酒後打電話亂報案，警方常常規勸他，不要再作類似行為，已經觸法，朱過去也有亂報案遭法院判罰的記錄，未料14日朱又打電話到派出所胡言亂語，警方前往現場制止，未料朱又不服規勸，出言嗆警，警方當場壓制他，並欲將他帶回派出所約束，未料過程中傳出惡臭，才發現朱已失禁「褲底一包」，全案依妨害公務罪移送法辦。

台中市第四警分局南屯所轄內的張姓男子（46歲）無業經常酒後亂報案，曾因此遭法院罰的記錄，但張惡習難改，13日晚間19時許始，陸續向當地派出所及110報案直到隔日凌晨2時許，電話中詢問張，他又因酒後亂語，無法正常表達報案內容，經警方告誡張男不要再亂報案，恐有觸法情事，張才停止報案。

14日早上8時許，張又開始亂報案，警方多次到場制止，直至12時許，警員郭欣衡、曹鈺溱、實習生陳雅心到場告誡張，若再亂報案即要依社會秩序維護法處理，張男現場竟不理會警方宣告，還囂張頂嘴警員郭欣衡「不用你來哭餓（台語：無理取鬧）」。

警員警告張，張依然不予理會，再回嗆「我不行講是不是？哭餓啊，不然怎樣」，警員當場以柔道術大外割將氣焰甚高的張壓制在地，並依妨害公務罪現行犯逮捕，逮捕過程中警員聞到惡臭，詢問張是否有失禁一事，張打死不認，直至被帶回派出所後，張酒醒才發現自己已失禁。