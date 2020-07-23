聽新聞
test
0:00 / 0:00
大貨車追撞停等紅燈砂石車、貨櫃車 大貨車司機不治
鄭姓男子今天凌晨駕駛大貨車行經台2線貢寮路段，疑追撞前方停等紅燈，由胡男駕駛的砂石車及盧男駕駛的貨櫃車。鄭因車頭嚴重受損，受困車內，被送出後送醫不治，胡、盧未受傷。警方初步調查，3人均無酒駕，已報請檢方相驗，釐清事故原因及肇事責任。
新北警、消今天凌晨3點4分接獲報案，台2線濱海公路指標95.8公里發生車禍，有人受困車內。
消防人員趕到時，發現鄭男因大貨車車頭嚴重凹陷受困車內，動用破壞器材，在凌晨4點9分將他救出送往澳底保健站，醫師急救無效宣告死亡。
胡、盧的車雖受追撞受損，但人並無大恙自行下車。兩人都說，當時正在停等紅燈，沒想到大貨車會從後方撞過來，來不及閃避。
警方初步調查，47歲胡男駕駛砂石車，32歲盧男駕駛貨櫃車，今天凌晨3點多行駛台2線遇路口紅燈，分別停在內、外線車道。41歲鄭男駕駛大貨車沿內線車道行駛，疑未注意前方狀況，衝撞前方砂石車和貨櫃車肇事。
車禍發生後，警方派員到場管制交通，調撥對向兩線車道改成雙向單線通行，並因車流量不大，交通並未嚴重受阻。拖吊車在今天凌晨4點半左右展開拖吊作業，約5點排除事故車輛，恢復正常行車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言