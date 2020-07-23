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大貨車追撞停等紅燈砂石車、貨櫃車 大貨車司機不治

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

鄭姓男子今天凌晨駕駛大貨車行經台2線貢寮路段，疑追撞前方停等紅燈，由胡男駕駛的砂石車及盧男駕駛的貨櫃車。鄭因車頭嚴重受損，受困車內，被送出後送醫不治，胡、盧未受傷。警方初步調查，3人均無酒駕，已報請檢方相驗，釐清事故原因及肇事責任。

新北警、消今天凌晨3點4分接獲報案，台2線濱海公路指標95.8公里發生車禍，有人受困車內。

消防人員趕到時，發現鄭男因大貨車車頭嚴重凹陷受困車內，動用破壞器材，在凌晨4點9分將他救出送往澳底保健站，醫師急救無效宣告死亡。

胡、盧的車雖受追撞受損，但人並無大恙自行下車。兩人都說，當時正在停等紅燈，沒想到大貨車會從後方撞過來，來不及閃避。

警方初步調查，47歲胡男駕駛砂石車，32歲盧男駕駛貨櫃車，今天凌晨3點多行駛台2線遇路口紅燈，分別停在內、外線車道。41歲鄭男駕駛大貨車沿內線車道行駛，疑未注意前方狀況，衝撞前方砂石車和貨櫃車肇事。

車禍發生後，警方派員到場管制交通，調撥對向兩線車道改成雙向單線通行，並因車流量不大，交通並未嚴重受阻。拖吊車在今天凌晨4點半左右展開拖吊作業，約5點排除事故車輛，恢復正常行車。

台2線貢寮路段今天凌晨發生大貨車疑追撞前方停等紅燈的砂石車及貨櫃車。大貨車鄭姓司機送醫不治，另2名司機未受傷。記者邱瑞杰／翻攝
台2線貢寮路段今天凌晨發生大貨車疑追撞前方停等紅燈的砂石車及貨櫃車。大貨車鄭姓司機送醫不治，另2名司機未受傷。記者邱瑞杰／翻攝
台2線貢寮路段今天凌晨發生大貨車疑追撞前方停等紅燈的砂石車及貨櫃車。大貨車鄭姓司機送醫不治，另2名司機未受傷。記者邱瑞杰／翻攝
台2線貢寮路段今天凌晨發生大貨車疑追撞前方停等紅燈的砂石車及貨櫃車。大貨車鄭姓司機送醫不治，另2名司機未受傷。記者邱瑞杰／翻攝

砂石 車道 事故

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