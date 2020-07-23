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清水一場火警 不同轄區分隊主動到場支援打火弟兄感動
台中市清水區昨天下午一場火警，除了當地清水消防分隊和鄰近梧棲分隊到場，消防隊員撲滅火勢時，驚喜發現較遠的大雅消防分隊也有人車在場支援滅火，消防隊員說，救災不分你我，剛好經過看到就一起滅火，清水分隊說，這是最令人感動的消防情。
清水消防分隊表示，昨天下午在清水區民族路與港埠路口發生廢棄物火警，除了感謝梧棲分隊支援外，大雅分隊的消防車也突然出現在現場，讓在場消防隊員驚喜。
原來大雅消防分隊的人車昨天剛好在梧棲辦理水源供應訓練，返隊路上看到有黑煙，主動到場支援；有消防隊員說，救災不分你我，這是世界上最美的人情味，大雅消防分隊小隊長張源昌說，昨天順路支援，且訓練多，就是為了救災，只要能力所及，都會樂意支援。
清水消防分隊表示，昨天在場支援的大雅分隊小隊長張源昌和東英分隊員吳政益，二人異口同聲表示，路上看到異狀，想說能否幫上忙，也不管是誰的轄區，就趕來協助，清水消防分隊說很感動，這就是消防員的精神。
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