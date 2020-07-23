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三倍券也能賭！新北查獲職業賭場 賭資赫見振興券

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重警分局長期監控1個流動性職業賭場，昨天深夜前往三重區仁美街1處洗車場內鐵皮屋夾層攻堅，一舉逮捕27人、查扣賭資七十幾萬元，更赫然在賭桌上看見面額共2萬8千元的振興三倍券，不禁搖頭感嘆：連振興券也能賭？

據了解，57歲周姓男子長期在三重、蘆洲地區流動經營麻將推筒子職業賭場，前陣子因疫情嚴峻歇業，最近又開始復工蠢動。

警方掌握情資，昨晚動員30名警力前往三重區仁美街1處洗車場攻堅，在鐵皮屋夾層逮捕周姓賭場老闆、負責清注的58歲毛姓、把風的沈姓少年及24名賭客，並查扣抽頭金10萬2700元、賭資63萬2600元，賭桌上赫見三倍券也淪為賭資。

賭場周姓老闆坦承，因為三倍券的功能等同現金，因此開放當成賭資。警方偵詢後將賭場3名工作人員依賭博罪嫌移送法辦，24名賭客依違反社維法裁罰。洗車場鐵皮屋違建供人違法聚賭，將報請市政府公安稽查小組拆除。

新北市警方查獲職業賭場，赫見三倍券也被拿來當賭資使用。記者林昭彰／翻攝
新北市警方查獲職業賭場，赫見三倍券也被拿來當賭資使用。記者林昭彰／翻攝
新北市警方昨晚在三重區某洗車場查獲職業賭場。記者林昭彰／翻攝
新北市警方昨晚在三重區某洗車場查獲職業賭場。記者林昭彰／翻攝
新北市警方昨晚在三重區某洗車場查獲職業賭場。記者林昭彰／翻攝
新北市警方昨晚在三重區某洗車場查獲職業賭場。記者林昭彰／翻攝
新北市警方查獲職業賭場，赫見三倍券也被拿來當賭資使用。記者林昭彰／翻攝
新北市警方查獲職業賭場，赫見三倍券也被拿來當賭資使用。記者林昭彰／翻攝

賭場 違建

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