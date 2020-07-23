聽新聞
test
0:00 / 0:00
三倍券也能賭！新北查獲職業賭場 賭資赫見振興券
新北市三重警分局長期監控1個流動性職業賭場，昨天深夜前往三重區仁美街1處洗車場內鐵皮屋夾層攻堅，一舉逮捕27人、查扣賭資七十幾萬元，更赫然在賭桌上看見面額共2萬8千元的振興三倍券，不禁搖頭感嘆：連振興券也能賭？
據了解，57歲周姓男子長期在三重、蘆洲地區流動經營麻將推筒子職業賭場，前陣子因疫情嚴峻歇業，最近又開始復工蠢動。
警方掌握情資，昨晚動員30名警力前往三重區仁美街1處洗車場攻堅，在鐵皮屋夾層逮捕周姓賭場老闆、負責清注的58歲毛姓、把風的沈姓少年及24名賭客，並查扣抽頭金10萬2700元、賭資63萬2600元，賭桌上赫見三倍券也淪為賭資。
賭場周姓老闆坦承，因為三倍券的功能等同現金，因此開放當成賭資。警方偵詢後將賭場3名工作人員依賭博罪嫌移送法辦，24名賭客依違反社維法裁罰。洗車場鐵皮屋違建供人違法聚賭，將報請市政府公安稽查小組拆除。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言