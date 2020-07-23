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「下一個是你的家人」斑馬線死亡車禍 學者怒批對危險駕駛麻木

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導

新北市幸福捷運站附近日前發生一起車禍，一對情侶在綠燈行走斑馬線，就在快到人行道時，卻遭一輛左轉切入的小貨車加速衝撞，造成一死一傷，天人永隔。政大法律系副教授劉宏恩在臉書表示，政府及輿論卻只喜歡譴責酒駕，對於更為常見也致死人數更多的斑馬線不讓行人的危險駕駛感到麻木。這合理嗎？

一名網友在PTT發文，表示是當事人，他與女友論及婚嫁，當時過馬路是為了去對面看房子。一直會注意左右方有無車輛、斑馬線盡量沿著最內側走，以避免有車要強行通過，但沒想過會有車輛高速從後方直接撞來，且貨車衝撞過他們後，又往前開了4、5公尺。他要求肇事駕駛打119，對方竟回他「我手機不能打」，於是他自行報案求救。

該名網友說，而這種事一定會有下一個，只有行人會因為這事情提高警覺的，對於那些駕駛人會衝撞，最後還是會衝撞。但老實說修法什麼的，對現在的他而言已不在意，「因為下一個輪到的，會是各位想保護的家人，已經絕對不會是我想牽手的那個人」。

劉宏恩說，又是一件行人走在斑馬線卻被車子撞死的悲劇。統計數據顯示，台灣每年因斑馬線不讓行人、而肇事致死的人數，大幅超過酒駕肇事致死人數。但是政府及輿論卻只喜歡譴責酒駕，對於更為常見也致死人數更多的斑馬線、不讓行人的危險駕駛感到麻木。這合理嗎？

政大法律系副教授劉宏恩。本報資料照片
政大法律系副教授劉宏恩。本報資料照片

酒駕 劉宏恩 PTT 人行道

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