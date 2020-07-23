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前方女友才剛閃過！19歲騎士撞倒91歲老翁釀1死

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

91歲夏姓老翁今晨0時許行經台北市青年公園旁路口時，遭一名19歲趙姓男子騎乘機車撞倒，導致頭部重創、全身擦挫傷，救護人員獲報後將夏送往台大醫院搶救，仍傷重不治。

據悉，趙男當時與女友分別騎乘機車沿萬華區青年路南往北方向行駛，行經西藏路125巷口時，忽然發現夏翁自青年公園一側，正橫跨馬路；趙男女友見狀急剎閃過，跟在後方的趙男卻閃避不及，迎頭撞上夏翁，導致夏當場倒地，頭部受重創、不斷出血，全身手腳因此受擦挫傷，趙男也打滑跌倒在一旁。

目擊者說，當時一名下班護士經過，正好碰上事故，遂立刻上前急救夏翁，並報警求助。警方表示，救護人員獲報到場後，第一時間將夏翁送至台大醫院搶救，仍然回天乏術；至於確切肇因仍有待進一步釐清。

趙男機車前緣外殼因撞擊裂開。記者李隆揆／攝影
趙男機車前緣外殼因撞擊裂開。記者李隆揆／攝影
夏翁頭部受創，現場留下血跡。記者李隆揆／攝影
夏翁頭部受創，現場留下血跡。記者李隆揆／攝影

台大醫院 青年 事故

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