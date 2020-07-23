前方女友才剛閃過！19歲騎士撞倒91歲老翁釀1死

91歲夏姓老翁今晨0時許行經台北市青年公園旁路口時，遭一名19歲趙姓男子騎乘機車撞倒，導致頭部重創、全身擦挫傷，救護人員獲報後將夏送往台大醫院搶救，仍傷重不治。

據悉，趙男當時與女友分別騎乘機車沿萬華區青年路南往北方向行駛，行經西藏路125巷口時，忽然發現夏翁自青年公園一側，正橫跨馬路；趙男女友見狀急剎閃過，跟在後方的趙男卻閃避不及，迎頭撞上夏翁，導致夏當場倒地，頭部受重創、不斷出血，全身手腳因此受擦挫傷，趙男也打滑跌倒在一旁。