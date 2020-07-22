影／竹縣西濱路二段3聯結車追撞 車頭全毀1傷1死

新竹縣西濱路二段今天晚間8點多驚傳重大車禍，3輛聯結車追撞，其中第二輛及第三輛聯結車車頭因撞擊力道猛烈，嚴重變形，第三輛38歲的孫姓駕駛受困車內，警消獲報到場時已無生命跡象，送往中醫大附醫搶救中，第二輛尤姓駕駛受傷送往東元醫院搶救，目前已無生命危險。

警方表示，車禍地點為竹北市協榮加油站對面台61線外車道，接近西濱路二段與鳳岡路五段路口，晚間8點25分接獲民眾報案發生車禍，警消到場時，發現第二、三輛車車頭嚴重變形，兩名駕駛接受困車內。

消防人員立刻使用器材破壞車體，先將第二輛的尤姓駕駛救出，救出後送往東元醫院，送醫後出現失憶現象，現已恢復意識，右手及左膝有撕裂傷，左手也有擦傷，並表示前胸不舒服，目前家屬正從屏東趕來探視；第三輛的孫姓駕駛則因傷勢嚴重已無生命跡象，送往中國醫新竹附醫，到院後醫師積極搶救仍宣告不治。