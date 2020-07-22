快訊

北投振興醫院病房驚傳火警疏散65人 疑行動電源充電惹禍

影／竹縣西濱路二段3聯結車追撞 車頭全毀1傷1死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／竹縣西濱路二段3聯結車追撞 車頭全毀1傷1死

聯合報 / 記者陳斯穎巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣西濱路二段今天晚間8點多驚傳重大車禍，3輛聯結車追撞，其中第二輛及第三輛聯結車車頭因撞擊力道猛烈，嚴重變形，第三輛38歲的孫姓駕駛受困車內，警消獲報到場時已無生命跡象，送往中醫大附醫搶救中，第二輛尤姓駕駛受傷送往東元醫院搶救，目前已無生命危險。

警方表示，車禍地點為竹北市協榮加油站對面台61線外車道，接近西濱路二段與鳳岡路五段路口，晚間8點25分接獲民眾報案發生車禍，警消到場時，發現第二、三輛車車頭嚴重變形，兩名駕駛接受困車內。

消防人員立刻使用器材破壞車體，先將第二輛的尤姓駕駛救出，救出後送往東元醫院，送醫後出現失憶現象，現已恢復意識，右手及左膝有撕裂傷，左手也有擦傷，並表示前胸不舒服，目前家屬正從屏東趕來探視；第三輛的孫姓駕駛則因傷勢嚴重已無生命跡象，送往中國醫新竹附醫，到院後醫師積極搶救仍宣告不治。

警方初步了解現場情形為4輛聯結車從八里一起運送貨物，車禍原因疑第三輛聯結車行經高架橋下坡路段，未注意車前狀況，剎車不及，追撞前方兩台聯結車，第一輛車的吳姓駕駛未受傷，他向警方表示，當時正在停等紅燈，突然遭到後方車輛追撞，詳細車禍原因仍待釐清。

新竹縣西濱路二段今天晚間8點多驚傳重大車禍，3輛聯結車追撞，其中第二輛及第三輛聯結車車頭因撞擊力道猛烈，嚴重變形。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣西濱路二段今天晚間8點多驚傳重大車禍，3輛聯結車追撞，其中第二輛及第三輛聯結車車頭因撞擊力道猛烈，嚴重變形。圖／新竹縣消防局提供
第二、三輛車車頭嚴重變形，兩名駕駛接受困車內，消防人員立刻使用器材破壞車體將人救出。圖／新竹縣消防局提供
第二、三輛車車頭嚴重變形，兩名駕駛接受困車內，消防人員立刻使用器材破壞車體將人救出。圖／新竹縣消防局提供

車禍 新竹

延伸閱讀

西濱新竹段驚傳3聯結車追撞 1名駕駛當場失去生命跡象

影／國三連環追撞1死18傷 車禍影片曝光

影／國三1死18傷 警：車流回堵遊覽車未注意追撞大客車

竹縣關西議員缺額補選 國民黨徐瑜新完成登記

相關新聞

北投振興醫院病房驚傳火警疏散65人 疑行動電源充電惹禍

台北市北投區振興醫院第一醫療大樓病房，今晚發生火警，位在9樓病房內，疑似因行動電源起火，冒出火煙，醫院獲報隨即廣播「紅色...

新北連鎖超商鐵捲門故障 8客人被關70分鐘才脫困

新北市板橋區府中路一間連鎖超商今天傍晚疑似鐵捲門故障，整個鐵捲門突然降下，不僅店員被關在店內，還有8名客號人也受困其中，...

高雄旗山傳死亡車禍 駕駛彎道撞上電線桿造成1死2傷

高雄旗山區旗屏一路彎道今午2點半左右有輛汽車撞上電線桿，造成一死二傷慘劇，警方表示，坐在副駕駛座的49歲林姓男子，經送義...

影／國三連環追撞1死18傷 車禍影片曝光

今天上午8時30分在國道三號南向12.2公里處發生重大交通事故，造成1名女導遊死亡、18人受傷，經警方初步調查，現場共有...

影／竹縣西濱路二段3聯結車追撞 車頭全毀1傷1死

新竹縣西濱路二段今天晚間8點多驚傳重大車禍，3輛聯結車追撞，其中第二輛及第三輛聯結車車頭因撞擊力道猛烈，嚴重變形，第三輛...

影／振興醫院火警 緊急疏散住院病患

振興醫院第一醫療大樓9樓晚間發生火警，醫院廣播「紅色1號」緊急疏散住院病患，一樓大廳滿滿都是病患，整棟大樓煙味瀰漫。警消...

振興醫院火警 緊急疏散住院病患

振興醫院第一醫療大樓9樓晚間發生火警，醫院廣播「紅色1號」緊急疏散住院病患，一樓大廳滿滿都是病患，整棟大樓煙味瀰漫。警消...

挑戰能安縱走山友遭蜂螫昏迷 空勤吊掛成功送醫

新北市一支4人登山隊赴南投縣挑戰能安縱走，原定今天從奧萬大下山，行經萬大溪附近步道卻遭蜂群攻擊，3人被螫傷，其中1人一度...

西濱新竹段驚傳3聯結車追撞 1名駕駛當場失去生命跡象

台61線西濱快速道路竹北路段晚間8點25分驚傳重大車禍，現場3輛重型聯結車疑因未保持安全車距，竟接連追撞，其中1名聯結車...

高雄老婦晨泳溺斃 家屬到院後泣不成聲

高雄張姓老婦今清晨近8點與友人在旗津外海晨泳時，被同行的友人黃姓女子發現溺斃；警消獲報到場後，與熱心民眾將張婦拉上岸，但...

送鱸魚湯做愛心 關懷偏鄉長者孩童

用鱸魚湯做愛心，關懷花東弱勢長者與孩童的健康。「愛分享-守護健康計畫」的公益短片，出現許多受到幫助的弱勢家庭，其中一位住在台東卑南鄉的聾啞人士75歲杜奶奶，一人獨居，平時靠回收為生，當收到鱸魚湯禮盒時

機車停機車格內回南部一趟 回來發現慘被拖吊還吃罰單

有民眾日前將機車停在桃園中壢高鐵站旁合法機車格，未料搭高鐵回南部一趟，回桃園竟發現機車不翼而飛，原來機車格已被塗銷並畫上...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。