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挑戰能安縱走山友遭蜂螫昏迷 空勤吊掛成功送醫

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

新北市一支4人登山隊赴南投縣挑戰能安縱走，原定今天從奧萬大下山，行經萬大溪附近步道卻遭蜂群攻擊，3人被螫傷，其中1人一度陷入昏迷，所幸隊友協助其服用抗生素後轉醒，晚間已由直升機吊掛成功，且送醫救治，性命無礙。

南投縣政府消防局表示，這支新北4人登山隊是由2對年約六旬夫妻所組成，挑戰攀登能高安東軍縱走，預計今下午就要從奧萬大下山，行經萬大溪附近時，遭到虎頭蜂群攻擊，隊上2男1女被螫傷，其中1名男子陷入昏迷，才向外求援。

而消防局在今下午2時28分接獲報案後，隨即通報當地仁愛消防分隊集結地面部隊，並向空勤總隊申請直升機吊掛馳援，但第1次吊掛因午後天候不佳失敗，先遣地面部隊步行挺進，晚間6時許再申請第2次出動空勤，近7時吊掛成功。

搜救人員表示，原通報的昏迷者因背部大面積遭蜂螫傷，傷勢較重，且一度意識不清，但其隊友協助下有先協助他服用抗生素，所以吊掛接觸到傷者時，他已恢復意識，與另名左手腕螫傷的女性同時吊掛下山送醫救治，另2人則自行下山。

南投縣消防局表示，若由地面部隊從奧萬大挺進事發點，加上入夜能見度降低，往返要恐逾5小時，多虧內政部空勤總隊、消防署及台中市政府消防局協助，才能迅速完成該次救援任務，而確認吊掛傷者成功後，即通知地面部隊返回隊部。

新北市4人登山隊挑戰能安縱走，今下山行經萬大溪附近遭蜂群攻擊，3人受傷。圖／南投林管處提供
新北市4人登山隊挑戰能安縱走，今下山行經萬大溪附近遭蜂群攻擊，3人受傷。圖／南投林管處提供
新北市4人登山隊挑戰能安縱走，今下山行經萬大溪附近遭蜂螫，3人受傷。【示意圖，非此事件】圖／南投縣消防局提供
新北市4人登山隊挑戰能安縱走，今下山行經萬大溪附近遭蜂螫，3人受傷。【示意圖，非此事件】圖／南投縣消防局提供

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