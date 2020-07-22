聽新聞
test
0:00 / 0:00
挑戰能安縱走山友遭蜂螫昏迷 空勤吊掛成功送醫
新北市一支4人登山隊赴南投縣挑戰能安縱走，原定今天從奧萬大下山，行經萬大溪附近步道卻遭蜂群攻擊，3人被螫傷，其中1人一度陷入昏迷，所幸隊友協助其服用抗生素後轉醒，晚間已由直升機吊掛成功，且送醫救治，性命無礙。
南投縣政府消防局表示，這支新北4人登山隊是由2對年約六旬夫妻所組成，挑戰攀登能高安東軍縱走，預計今下午就要從奧萬大下山，行經萬大溪附近時，遭到虎頭蜂群攻擊，隊上2男1女被螫傷，其中1名男子陷入昏迷，才向外求援。
而消防局在今下午2時28分接獲報案後，隨即通報當地仁愛消防分隊集結地面部隊，並向空勤總隊申請直升機吊掛馳援，但第1次吊掛因午後天候不佳失敗，先遣地面部隊步行挺進，晚間6時許再申請第2次出動空勤，近7時吊掛成功。
搜救人員表示，原通報的昏迷者因背部大面積遭蜂螫傷，傷勢較重，且一度意識不清，但其隊友協助下有先協助他服用抗生素，所以吊掛接觸到傷者時，他已恢復意識，與另名左手腕螫傷的女性同時吊掛下山送醫救治，另2人則自行下山。
南投縣消防局表示，若由地面部隊從奧萬大挺進事發點，加上入夜能見度降低，往返要恐逾5小時，多虧內政部空勤總隊、消防署及台中市政府消防局協助，才能迅速完成該次救援任務，而確認吊掛傷者成功後，即通知地面部隊返回隊部。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言