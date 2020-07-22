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新北連鎖超商鐵捲門故障 8客人被關70分鐘才脫困
新北市板橋區府中路一間連鎖超商今天傍晚疑似鐵捲門故障，整個鐵捲門突然降下，不僅店員被關在店內，還有8名客號人也受困其中，其到晚上近6時店家才找人將鐵捲門鋸開，受困約70分鐘的客人才得以脫困，店家徵也致贈受困民眾一只禮盒表示歉意。
據了解，開在新北市警局正對面的一間連鎖超商，今天下午4時55 分左右，疑似鐵捲門故障竟突然降下，除了店員，還包括孕婦在內共有8名客人也一同受困在店內，客人受到驚嚇，店員還安撫表示，已找人來修理了。轄區警方收到訊息也立即派員警到場了解。
直到下午6時左右，店家找來工人持砂輪機等工具，將鐵捲門鋸開，才讓受困民眾得以脫身，店家為表示歉意，還致贈8位客入一只禮盒。一位受困的女子表示，原本約人要看電影，卻因這場受困記，趕不及看電影。店家事後表示，會加強原工處理緊急事故的標準作業流程，同時保障客人的安全及權益。
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