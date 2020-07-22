送鱸魚湯做愛心 關懷偏鄉長者孩童

用鱸魚湯做愛心，關懷花東弱勢長者與孩童的健康。「愛分享-守護健康計畫」的公益短片，出現許多受到幫助的弱勢家庭，其中一位住在台東卑南鄉的聾啞人士75歲杜奶奶，一人獨居，平時靠回收為生，當收到鱸魚湯禮盒時，她雖然無法說話，但卻露出無比喜悅、感動的神情，令人動容。

Hi-Q中華海洋生技董事長張永聲在22日的公益記者會上表示，有許多社福邊緣戶得不到政府的補助，因此與基督教救助協會一起在5、6月推出「愛分享-守護健康計畫」，捐贈鱸魚湯禮盒，盼望能幫助花東偏鄉的弱勢長者與兒童。

基督教救助協會副秘書長鄭夙珺說，疫情影響了很多的社福團體，但Hi-Q還是率先支持陪讀班，真的非常感謝。張永聲表示，從4年前開始捐贈鱸魚湯禮盒、3年前開始支持1919陪讀班，至今已捐出2萬多盒，很高興能幫助到偏鄉孩童。

1919食物銀行每兩個月透過各地1919服務中心的志工，送出食物包到各受助戶，自2011年到今年5月，總計服務47,190戶次，送出206,581包食物包。2020年，1919食物銀行預計募集1億4850萬元，將持續透過643間1919服務中心、11間實體食物銀行，及數千位志工，給予至少5,500戶經濟弱勢家庭食物包與陪伴。

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