快訊

蘇震清曾住印尼峇里島Villa 同行台商被遊說買地投資未成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又傳虎頭蜂螫人！能安縱走3山友遭螫 1人昏迷

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣又傳虎頭蜂螫人意外，一支來自新北市4人登山隊挑戰能安縱走，今下山途中在萬大溪附近遭蜂群攻擊，3人被螫傷，其中1人昏迷，當地消防分隊午後雖調派直升機馳援，但因天候因素未果，目前已集結搜救隊步行挺進救援。

據瞭解，這支新北4人登山隊是由2對年約六旬夫妻所組成，要挑戰攀登能高安東軍縱走，預計今下午就要從奧萬大森林遊樂區下山，但行經萬大溪附近時，遭到虎頭蜂群攻擊，2男1女被螫傷，其中1人陷入昏迷，隊友因此向外求援。

南投縣政府消防局指出，今下午2時28分獲報有山友因蜂螫陷入昏迷，當下隨即通報當地仁愛消防分隊，集結地面隊伍準備上山搜救，並向空勤總隊申請直升機吊掛馳援，但因午後天候狀況不佳，無法抵達救援，因此改以搜救隊步行挺進。

搜救人員表示，考量山區氣候不穩，且昏迷者傷況不明，因此由地面部隊先行，但前往至少要2至3小時，且入夜能見度降低，恐延長步行時間，但仍會全力挺進，爭取縮短時效，待接觸傷者，確認其狀況允許，就會盡快將其送下山救治。

而南投縣八通關古道20日才發生虎頭蜂螫人，造成22人遭螫傷，所幸均無生命危險，今又傳蜂螫事件，南投縣消防局表示，虎頭蜂入夏活躍，呼籲登山客穿長袖長褲，勿噴灑香水，若見蜂窩應放輕動作離開，遭蜂擊則應拔腿快跑離開現場。

新北市4人登山隊挑戰能安縱走，今下山行經萬大溪附近遭蜂群攻擊，1人因此昏迷。圖／南投林管處提供
新北市4人登山隊挑戰能安縱走，今下山行經萬大溪附近遭蜂群攻擊，1人因此昏迷。圖／南投林管處提供
南投縣八通關古道20日才傳虎頭蜂攻擊登山客。圖／南投縣消防局提供
南投縣八通關古道20日才傳虎頭蜂攻擊登山客。圖／南投縣消防局提供

直升機 森林遊樂區

延伸閱讀

三倍券搭農遊券威力加乘 南投縣農會業績暴增4倍

南投縣推非營利幼兒園 方便雙薪家庭接送幼兒上下學

哥倫比亞軍事直升機墜毀 9死6傷2失蹤

奧萬大吊橋將補強施工 自8月20日起封橋5個月

相關新聞

高雄旗山傳死亡車禍 駕駛彎道撞上電線桿造成1死2傷

高雄旗山區旗屏一路彎道今午2點半左右有輛汽車撞上電線桿，造成一死二傷慘劇，警方表示，坐在副駕駛座的49歲林姓男子，經送義...

影／國三連環追撞1死18傷 車禍影片曝光

今天上午8時30分在國道三號南向12.2公里處發生重大交通事故，造成1名女導遊死亡、18人受傷，經警方初步調查，現場共有...

三重火警足球教室16童急逃命 疑無公司登記、違法招生

新北市三重區重新路五段655號大樓的地下1樓倉庫發生火警，因火煙竄升，位於3樓足球教室的16名幼童、2名老師也緊急躲到後...

三倍券夯詐騙集團蠢蠢欲動 民眾接「戶所」電話問個資

新北市汐止戶政事務所接獲多起民眾查詢案件，居民表示接到戶所電話聯繫，要求核對個人資料，新北市民政局提醒，戶所不會主動打電...

又傳虎頭蜂螫人！能安縱走3山友遭螫 1人昏迷

南投縣又傳虎頭蜂螫人意外，一支來自新北市4人登山隊挑戰能安縱走，今下山途中在萬大溪附近遭蜂群攻擊，3人被螫傷，其中1人昏...

防毒 桃園大溪警與校長、家長會防新型毒品入校園

桃園市大溪警分局今天表示，近年來新型態毒品興起，並以咖啡包、軟糖、果凍等包裝呈現規避警方查緝，比傳統毒品更容引誘少年，為...

花蓮鯉魚山盜採七里香 花蓮林管處科技執法逮人送辦

花蓮縣陳姓等4名男子，發現鯉魚山山區國有林內有大株七里香，涉嫌多次盜採，移回自家庭院中栽種準備出售牟利，行竊過程全部花蓮...

男子感情失意持刀哭開瓦斯 龍潭警開導不了改強制送醫

桃園市龍潭區一名男子因為最近和女友感情出現裂痕，今天凌晨在租屋處跟不圖房間的男室友訴苦，的後面一邊說一邊哭，情緒激動下突...

單親父攜3子女燒炭亡 檢方：是否有下藥待檢驗報告

彰化縣秀水鄉詹姓單親父親與3名子女昨天燒炭身亡，檢察官今天上午到彰化殯儀館相驗遺體，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，...

二仁溪出現新汙染點 大水沖出有毒店子零件廢棄物

台南市二仁溪的汙染源除了來自支流三爺溪，另主河道灣裡段河床的有毒廢五金電子材料更是最大的汙染源，最近仁德段河道經大雨沖刷...

影／愛車被撞倒找不到肇事者 好鄰居提供線索揪出

台中市鄭姓女子在13日欲使用停放在住家門前的機車時，發現機車的後照鏡斷裂，車身也傷痕累累，正不知如何是好時，隔壁鄰居主動...

影／粗心少年把萬元公路車丟街頭 逾2周無人偷失而復得

台中市范姓婦人曾買了一輛要價萬元的品牌公路車給15歲的兒子通行代步，未料兒子在約2周前與朋友騎車出遊後，由父親開車接回家...

熱門新聞

秀水父親與3子女陳屍家中 現場留有燒炭痕跡

影／北二高新台五路交流道 公車與遊覽車事故1死16傷

新北火警 兒童室內足球俱樂部救出16名兒童、2名教練

王浩宇臉書自爆：遭黑頭車邀請至許崑源靈堂下跪道歉

單親爸和3子女失聯一整天輕生 學校發聲明表遺憾

騎慢一點致死率降25％？ 中市交大分享速度管理概念

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。