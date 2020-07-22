又傳虎頭蜂螫人！能安縱走3山友遭螫 1人昏迷

南投縣又傳虎頭蜂螫人意外，一支來自新北市4人登山隊挑戰能安縱走，今下山途中在萬大溪附近遭蜂群攻擊，3人被螫傷，其中1人昏迷，當地消防分隊午後雖調派直升機馳援，但因天候因素未果，目前已集結搜救隊步行挺進救援。

據瞭解，這支新北4人登山隊是由2對年約六旬夫妻所組成，要挑戰攀登能高安東軍縱走，預計今下午就要從奧萬大森林遊樂區下山，但行經萬大溪附近時，遭到虎頭蜂群攻擊，2男1女被螫傷，其中1人陷入昏迷，隊友因此向外求援。

南投縣政府消防局指出，今下午2時28分獲報有山友因蜂螫陷入昏迷，當下隨即通報當地仁愛消防分隊，集結地面隊伍準備上山搜救，並向空勤總隊申請直升機吊掛馳援，但因午後天候狀況不佳，無法抵達救援，因此改以搜救隊步行挺進。

搜救人員表示，考量山區氣候不穩，且昏迷者傷況不明，因此由地面部隊先行，但前往至少要2至3小時，且入夜能見度降低，恐延長步行時間，但仍會全力挺進，爭取縮短時效，待接觸傷者，確認其狀況允許，就會盡快將其送下山救治。