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高雄旗山傳死亡車禍 駕駛彎道撞上電線桿造成1死2傷
高雄旗山區旗屏一路彎道今午2點半左右有輛汽車撞上電線桿，造成一死二傷慘劇，警方表示，坐在副駕駛座的49歲林姓男子，經送義大醫院搶救後仍告不治，駕駛詹姓男子排除酒駕，車禍原因仍需再做調查。
旗山警分局表示，肇事車輛由40歲的詹姓男子駕駛，途經旗屏路由南向北開，在旗屏一路撞上電線桿，車體扭曲變形，零件四散，警消獲報後將詹男與與後座的49歲徐姓男子，送往旗山醫院搶救，副駕駛座上的林男（49歲）則送往義大醫院，但搶救無效，詹、徐2人仍在救治。
警方表示，車禍現場被撞的電線桿傾斜，隨時可能倒塌，可見撞擊力 道甚大，經向駕駛詹男酒測，酒測值為零，由於肇事車輛無行車記錄器，附近已無監視器，詳細車禍原因仍需再做調查。
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