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花蓮鯉魚山盜採七里香 花蓮林管處科技執法逮人送辦
花蓮縣陳姓等4名男子，發現鯉魚山山區國有林內有大株七里香，涉嫌多次盜採，移回自家庭院中栽種準備出售牟利，行竊過程全部花蓮林管處森林護管員架設的微型攝影機拍下，4人全被依違反森林法送辦。
花蓮林管處今天表示，一名森林護管員在上月端午連假前巡視國有林地時，發現有疑似遭盜採的痕跡，為免打草驚蛇，先在現場架設微型攝影機蒐證；端午連假期間，攝影機果然拍到4名男子進入竊取珍貴林木的畫面，包括臉形、身材、服裝等，全都拍得一清二楚。
上月30日下午，花蓮林管處發現嫌犯再度現身，疑似又要盜採，立即通報保七總隊第九大隊前往攔查，比對攝影畫面，發現就是同一批人馬，警方出示物證時，嫌犯發現無法抵賴，當場認罪。
花蓮林管處表示，陳姓及3名林姓嫌犯，疑似經由私人土地入山，一共竊走6株七里香，市價約7萬7000元，先種在陳姓嫌犯家中庭院，等待適當時機出售牟利。
林管處呼籲，竊取森林主副產物，可依森林法處6個月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元至300萬元罰金，刑責非常重，呼籲民眾不要存僥倖心態盜採，也提醒若發現可疑情事，可向林務單位通報，若因此破獲，將頒發檢舉獎金，檢舉專線0800000930、0800057930。
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