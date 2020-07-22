花蓮鯉魚山盜採七里香 花蓮林管處科技執法逮人送辦

花蓮縣陳姓等4名男子，發現鯉魚山山區國有林內有大株七里香，涉嫌多次盜採，移回自家庭院中栽種準備出售牟利，行竊過程全部花蓮林管處森林護管員架設的微型攝影機拍下，4人全被依違反森林法送辦。

花蓮林管處今天表示，一名森林護管員在上月端午連假前巡視國有林地時，發現有疑似遭盜採的痕跡，為免打草驚蛇，先在現場架設微型攝影機蒐證；端午連假期間，攝影機果然拍到4名男子進入竊取珍貴林木的畫面，包括臉形、身材、服裝等，全都拍得一清二楚。

上月30日下午，花蓮林管處發現嫌犯再度現身，疑似又要盜採，立即通報保七總隊第九大隊前往攔查，比對攝影畫面，發現就是同一批人馬，警方出示物證時，嫌犯發現無法抵賴，當場認罪。

花蓮林管處表示，陳姓及3名林姓嫌犯，疑似經由私人土地入山，一共竊走6株七里香，市價約7萬7000元，先種在陳姓嫌犯家中庭院，等待適當時機出售牟利。