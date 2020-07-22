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影／國三連環追撞1死18傷 車禍影片曝光

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

今天上午8時30分在國道三號南向12.2公里處發生重大交通事故，造成1名女導遊死亡、18人受傷，經警方初步調查，現場共有2輛大客車、1輛自小客、1輛自小貨車4車發生追撞，初步調查是因，因外側車道遊覽車因未注意車前動態，追撞前方因車流回堵正欲下交流道之首都客運。

國道警察局第九大隊副大隊長賴祿元今天中午受訪表示，今天上午8時30分在國道三號南向12.2公里處發生重大交通事故，經酒測駕駛酒測值均為0，遊覽車上56歲荊姓女導遊送國泰醫院急救，到院前死亡，現場首都客運2名乘客擦挫傷、遊覽車16名乘客擦挫傷，4輛台車駕駛均無受傷，受傷乘客分別送醫，7名送汐止國泰醫院、11名送內湖三軍總醫院救治。

這起重大交通意外共造成1人死亡、18人受傷的情形，經警方初步調查，現場共有2輛大客車、1輛自小客、1輛自小貨車發生追撞的情形，詳細肇因由警方確認中。

賴祿元現場初步研判，疑因車流回堵造成遊覽車後方先追撞大客車，再追撞前方汽車及小貨車的情形。被撞的汽車的行車紀錄器畫面也曝光，車上小朋友因連環車禍的巨大撞擊受到驚嚇，當場嚇哭，小孩媽媽不斷安慰問不忘叫丈夫要打電話報警叫救護車。

國三汐止1死18傷，警：車流回堵遊覽車未注意追撞大客車。記者王長鼎／翻攝
國三汐止1死18傷，警：車流回堵遊覽車未注意追撞大客車。記者王長鼎／翻攝
國三汐止1死18傷，警：車流回堵遊覽車未注意追撞大客車。記者王長鼎／翻攝
國三汐止1死18傷，警：車流回堵遊覽車未注意追撞大客車。記者王長鼎／翻攝
國三汐止1死18傷，警：車流回堵遊覽車未注意追撞大客車。記者王長鼎／翻攝
國三汐止1死18傷，警：車流回堵遊覽車未注意追撞大客車。記者王長鼎／翻攝

遊覽車 國道 事故

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