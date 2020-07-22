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足球俱樂部涉安親班招生 新北教育局調查

中央社 / 新北22日電

新北市某足球俱樂部以「2020課後運動安親班」名義招生，上課地點今天發生火警，教練與學童被救出送醫無礙。市府教育局表示，初步清查業者並未立案安親班，將查證後依法裁處。

新北市三重區重新路5段某建物地下室，今天近中午發生火警，樓上3樓的16名兒童與2名教練，進行足球教室課程時，遭樓下竄出的濃煙輕微嗆傷，倉皇往陽台逃生獲救。

市府教育局表示，接獲新北市府消防局通報，火場地址3樓為足球教室，經初步調查，並沒有立案為補習班或兒童課後照顧服務中心（安親班）。

教育局說，2名教練及16名學童已救出，輕微嗆傷分送台北馬偕醫院及衛生福利部台北醫院，意識清醒，並無生命危險。

教育局及市府體育處立即派員到場了解有無違法，初步瞭解是某足球俱樂部以「2020課後運動安親班」名義招生，提供課後時間的運動班，讓孩子完成寫作業後，由專業教練利用運動教導孩子生活態度，並提供接送服務。

教育局表示，現階段以市府消防局火場調查為主，若足球俱樂部有以安親班名義招生，並有安親班的事實，市政府教育局將依兒童及少年福利與權益保障法裁處。

安親班 教育局

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