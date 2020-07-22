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男子感情失意持刀哭開瓦斯 龍潭警開導不了改強制送醫
桃園市龍潭區一名男子因為最近和女友感情出現裂痕，今天凌晨在租屋處跟不圖房間的男室友訴苦，的後面一邊說一邊哭，情緒激動下突然拿起剪刀要自殘，室友嚇得猛勸但沒用，趕忙打電話請警察幫忙。
龍潭警分局中興派出所所長蔡坤龍、副所長曹培翔各自在外帶隊巡邏，接到消息後合計率5名員警趕來不斷開導，趁男子不注意時奪下剪刀，沒想到男子衝入廚房開瓦斯，警方為防止他再做出傷害自己和別人的行為，上前壓制後送醫治療。男子吵鬧和警方部署消防車、救護車、盾牌等陣仗引來鄰居緊張，覺也不能睡，還引來路人圍觀，龍潭知名粉團也PO文問發生什麼事，看警方帶著防彈盾牌因為抓槍擊要犯。
龍潭警分局長蕭欽杰呼籲，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，大家多關心身邊的親友，特別是情緒經常低落、或生活面臨困境，都需要大家慰問關懷。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
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