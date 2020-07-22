單親父攜3子女燒炭亡 檢方：是否有下藥待檢驗報告

彰化縣秀水鄉詹姓單親父親與3名子女昨天燒炭身亡，檢察官今天上午到彰化殯儀館相驗遺體，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，已確認3名子女並沒有外傷，排除有武力脅迫，4人是二氧化碳中毒死亡，但3名子女是否有被下藥，還需等血液檢驗結果出來才能釐清。

詹男昨天被發現帶著14歲讀國二的長子、13歲國一長女和7歲小兒子陳屍在自家臥室，詹男一人陳屍床上，3名子女則陳屍舖在地板上的床墊，浴室還放著炭盆。

葉建成說，檢察官初步相驗結果，3名子女並沒有外傷，已排除有武力脅迫，所以不會解剖，但小孩是否有被下藥也是偵辦重點，不過現場並沒有可疑飲料，也沒有遺書，生前是否被下藥，或是在睡夢中二氧化碳中毒死亡，需待血液檢驗報告出來後才能釐清。

由於詹男並非是中低收入戶，詹男父親經濟狀況不錯，詹男父母也會幫他帶小孩，詹男有毒品前科，有家暴紀錄，曾在2014年毆打前妻，2016年也曾因懷疑詹父通報他吸毒，而打詹父，雖與前妻離婚，但他也希望前妻再回來照顧孩子，周日才幫女兒慶生，看不出有尋短的跡象，傳出一家4口死訊，讓親友相當震驚。

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