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二仁溪出現新汙染點 大水沖出有毒店子零件廢棄物

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市二仁溪的汙染源除了來自支流三爺溪，另主河道灣裡段河床的有毒廢五金電子材料更是最大的汙染源，最近仁德段河道經大雨沖刷，再現新的汙染點，有大量的電子材料廢棄物出現。環保團體相當憂心生態已逐漸恢復的二仁溪會因此加重汙染，要求徹底清除有毒廢棄物，不要過於強調景觀美化，反成汙染遮羞布。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，依他們所了解，過去二仁溪北岸的廢五金熔煉n 業者主要集中在灣裡段以及三爺溪匯入二仁溪附近，另二仁溪出海口處也有可觀的電子零件廢棄物。但上月間大雨卻在仁德段二行娘娘廟對岸堤防與河床處衝出另1處電子零件廢棄物汙染點，讓人憂心，是否有更多的棄置點，只是沒有發現。

黃煥彰說，這處汙染點是漁民駕駛船筏經過時發現，因是二行娘娘廟對岸，以為位置在高雄，但經相關單位調出地籍資料查詢，初步認為位在台南境內，研判是過去河道有改變造成。

目前水利署正在國道1號仁德交流道至中華醫大的三爺溪段，進行疏濬、西側堤岸加高以及景觀工程，預計明年完工。黃煥彰認為，雖然防洪很重要，但二仁溪河床長達2、30年的有毒電子零件廢棄物汙染問題，卻一拖再拖，只清理已見的部分，藏在河床下沒看見的部分就不清理，令人難解。

台南社大海廢小組召集人晁瑞光表示，二仁溪經過大家10多年來的努力，生態已逐漸恢復，當務之急，就是徹底把整個電子零件廢棄物徹底清理，而不是暫以水泥封住或只挖除露出的部分就能解決問題。若汙染源不清除，而只是做好景觀美化，只不過是汙染的遮羞布而已。

台南市環保局表示，新發現的汙染點，第六河川局近期內就會清除，另水利署也就二仁溪、三爺溪的電子零件廢棄物汙染點性的做全面調查與清除規畫，預計10月可完成規畫，隨即會爭取經費，全面性清理，徹底解決汙染問題。

台南市二仁溪畔二行娘娘廟對岸被沖出新汙染點，大量有毒電子廢棄物零件現形。圖／台南社大提供
台南市二仁溪畔二行娘娘廟對岸被沖出新汙染點，大量有毒電子廢棄物零件現形。圖／台南社大提供
台南市二仁溪畔二行娘娘廟對岸被沖出新汙染點，大量有毒電子廢棄物零件現形。圖／台南社大提供
台南市二仁溪畔二行娘娘廟對岸被沖出新汙染點，大量有毒電子廢棄物零件現形。圖／台南社大提供

廢棄物 水利署 漁民

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