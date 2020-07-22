三重火警足球教室16童急逃命 疑無公司登記、違法招生

新北市三重區重新路五段655號大樓的地下1樓倉庫發生火警，因火煙竄升，位於3樓足球教室的16名幼童、2名老師也緊急躲到後陽台避難，所幸消防人員火速到場救出，皆意識清醒，已預防性送醫。教育局表示，足球教室若有違法經營安親班狀況，最高可罰30萬；經發局則表示，足球教室在該址無公司或商業登記，仍在清查是否有登記於其他地址，若未合法登記，將面臨刑事責任及罰鍰。

據該足球教室「2020課後運動安親班」網路文宣顯示，學生中午放學後由人員接送至運動教室，用餐、午休至13時30分，接著進行1.5小時的寫作業或桌遊、閱讀，15時到17時才是運動時間，17時後等待家長接回。

目前該足球教室正在進行暑期夏令營，營隊時間周一至周五9時至17時，上下午分別為足球、排球、籃球、躲避球等課程，中午在教室午休用餐，營隊17時結束後，則是寫作業、桌遊、閱讀的彈性時間。營隊一期5天，招生對象為7至12歲的小學生，6人開營、12人滿營。

對此教育局表示，文理、技藝課程需由政府特許開設為補習班及兒童課後照顧服務中心(安親班)，運動類教室則不屬該業務範疇。但若查證後，該址有用安親班名義招生，並有安親班事實，將依兒少法從重裁罰，最高可罰30萬元。