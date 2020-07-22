三倍券夯詐騙集團蠢蠢欲動 民眾接「戶所」電話問個資

新北市汐止戶政事務所接獲多起民眾查詢案件，居民表示接到戶所電話聯繫，要求核對個人資料，新北市民政局提醒，戶所不會主動打電話向民眾索取個人資料，請勿在電話中透露個資給不明人士。

民政局長柯慶忠表示，汐止戶所在最近1、2周接到多起民眾電話詢問，甚至直接到戶所查詢，光是7月13日一天內就有高達10多起詢問案件。

民眾指出，接到自稱是汐止戶所分機112的劉課長來電，告知「本所2號櫃檯有人持您的委託書申辦戶籍謄本，為了確認是否有授權，需要核對相關個人資料」，截至7月21日止，目前戶所仍也接獲民眾查詢案件。

民眾表示，過去從未接過這樣的電話，因來電顯示為「7」開頭號碼發覺有異，於是緊忙打電話向戶所再三確認，經查證發現與所述內容不實，才驚覺應是詐騙集團的行騙手法。也有民眾當下把個資提供給對方，事後詢問戶所發現受騙，急忙請求警方協助的案例。

戶政科長顏耀明提醒，近期擴大紓困方案及振興三倍券話題正夯，詐騙集團也蠢蠢欲動，民眾若接到可疑電話務必提高警覺。