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三倍券夯詐騙集團蠢蠢欲動 民眾接「戶所」電話問個資
新北市汐止戶政事務所接獲多起民眾查詢案件，居民表示接到戶所電話聯繫，要求核對個人資料，新北市民政局提醒，戶所不會主動打電話向民眾索取個人資料，請勿在電話中透露個資給不明人士。
民政局長柯慶忠表示，汐止戶所在最近1、2周接到多起民眾電話詢問，甚至直接到戶所查詢，光是7月13日一天內就有高達10多起詢問案件。
民眾指出，接到自稱是汐止戶所分機112的劉課長來電，告知「本所2號櫃檯有人持您的委託書申辦戶籍謄本，為了確認是否有授權，需要核對相關個人資料」，截至7月21日止，目前戶所仍也接獲民眾查詢案件。
民眾表示，過去從未接過這樣的電話，因來電顯示為「7」開頭號碼發覺有異，於是緊忙打電話向戶所再三確認，經查證發現與所述內容不實，才驚覺應是詐騙集團的行騙手法。也有民眾當下把個資提供給對方，事後詢問戶所發現受騙，急忙請求警方協助的案例。
戶政科長顏耀明提醒，近期擴大紓困方案及振興三倍券話題正夯，詐騙集團也蠢蠢欲動，民眾若接到可疑電話務必提高警覺。
除了要提醒家中長輩若接到類似電話，千萬不要說出個資外，也應立即掛斷電話後向相關機關求證，或撥打165反詐騙專線，千萬不要使用對方留下的電話號碼回撥確認，以免掉入詐騙集團的陷阱。
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