未見面網友急需60萬 婦人衝銀行忙匯款警及時阻止

高雄黎姓女子因網友向他借錢，便到銀行提領60萬，行員通報警方到場時，黎還自稱「因為看要看醫生才提領」，經過員警一句「網路世界不要輕信」曉以大義後，黎才驚覺受騙。

警方表示，前天上午11點多時，鳳山警分局新甲所接獲轄區內銀行來電，指有民眾提領戶頭內的60萬，懷疑遭到有心人士詐騙。

警方立即派遣4名巡邏員警到場，黎女（60歲）初見員警還一臉不滿說「為什麼我領個錢要這麼多警察來」，員警趕忙安撫說，大姊先不要衝動，是怎麼樣的急事，需要提領這麼大筆的金額。

黎女一開始還回說「急看醫生需要60萬元費用」，但警方見黎神情閃爍，看起來相當緊張，識破這是推託之詞，經過曉以大義後，黎女才坦承是認識不久的網友，雖未見過面卻看起來值得信任，對方又說急需一筆錢，才到銀行提領。