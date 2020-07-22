影／愛車被撞倒找不到肇事者 好鄰居提供線索揪出

台中市鄭姓女子在13日欲使用停放在住家門前的機車時，發現機車的後照鏡斷裂，車身也傷痕累累，正不知如何是好時，隔壁鄰居主動表示有看到案發經過，有抄錄涉案貨車車牌，且其他鄰居騎樓有裝監視器，可提供給鄭女交給警方調查，鄭女據此向警方報案，警方循線通知涉案余姓貨車司機到所，余辯稱擔心車主維修費用獅子大開口，才回選擇離開現場，全案將依違反道交條例告發，今函送裁罰。

台中市第一警分局交通分隊在13日下午4時許獲報，鄭姓女子（35歲）停在西區精誠路住家前的機車，疑遭人撞倒，後照鏡斷裂，車身有刮痕，肇事者沒有留下任何字條，不過幸好鄭女的鄰居及時提供協助，鄭女隔壁鄰居是修車廠業者，業者主動告知鄭女，有看到案發經過，並把車牌抄記下來，另外其他鄰居的騎樓有裝設監視器，鄭女據此向警方報案。

台中市第一警分局根據鄭女提供的資料調查，發現涉案是余姓貨車司機（51歲）是在當天上午9時許，開車行經案發地點時欲路邊停車，不慎撞倒鄭女機車，余下車後將機車扶正後離開現場，沒有留下聯絡資訊與被害車主談賠償事宜。

余姓男子被通知到所後辯稱，自己是擔心被機車車主獅子大開口，才會選擇直接離開現場。全案將依違反道交條例告發，今函送台中市交通事件裁決處開罰。