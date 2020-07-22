影／粗心少年把萬元公路車丟街頭 逾2周無人偷失而復得

台中市范姓婦人曾買了一輛要價萬元的品牌公路車給15歲的兒子通行代步，未料兒子在約2周前與朋友騎車出遊後，由父親開車接回家，事後忘了單車停在何處，就沒有找回，沒想到該輛單車因停在北屯區加油站附近，業者發現已停放許久，所以通知警方協尋失主，警方透過車身上的QR code，順利找到范婦領回。

第五警分局文昌派出所員警曾家政在15日下午1時許值班時，接獲北屯區崇德路二段的全國加油站業者報案，業者表示一輛要價約萬元的品牌公路車，放在加油站內超過2個禮拜，沒有上鎖也都沒有人騎走，覺得十分奇怪，並擔心車主也會焦急，所以趕緊報案希望可以早日物歸原主。

警方獲報後將單車移置到派出所內失物招領，發現該輛單車外觀維持得非常好，並且發現自行車身上面有QR code，連結上後會顯示車身號碼，警方便依照此車身號碼聯繫美利達公司，協助代為連絡車主。