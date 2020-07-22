快訊

香港、澳門移出中低風險國家 入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎+0 還有8人住院隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蘆洲這路口特多違規 繼特斯拉撞死女童又發生車禍

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區環堤大道昨天發生汽機車擦撞車禍，雖然只有機車騎士輕微擦挫傷送醫，但事故地點半年前曾發生12歲女童過馬路被特斯拉休旅車撞死，引發民眾議論：又是這個路口！

昨天的車禍發生在下午3時許，24歲詹姓男子駕駛轎車沿環堤大道往五股方向行駛，在有標示禁止左轉的蘆洲區永樂街38巷45弄口違規迴轉（禁止左轉即不得迴轉），導致對向直行的機車閃避不及撞上，22歲黃姓機車騎士摔傷送醫沒有大礙，雙方均未飲酒。

由於同一個路口今年農曆過年前夕，曾在1月19日發生特斯拉休旅車疑因超速閃避不及，撞上未禮讓幹道車，搶快從巷內竄出的小轎車，波及正在過馬路的無辜小女童釀成死亡車禍。

事後包括附近居民、里長、議員、立委全都跳出來，一致要求檢討交通設施，相關單位也加裝了紅綠燈、劃設斑馬線穿越道、增加標誌標線、路口廣角鏡凸面鏡等等。

昨天這起小車禍被民眾拍照貼上臉書社團「我是蘆洲人」，再度引發熱議，不少人仍責怪道路設計不良，留言抨擊「以為裝個紅綠燈就可以防止三寶，周邊很多視線死角都不處理」、「一個路口發生死亡車禍，改進之後還是發生車禍，講白一點，路口設計有問題」。

也有人認為：「危險的是駕駛人」、「老是在怪馬路，怎麼設計永遠都不對，兩造都慢一點，守規矩一點，怎麼會撞上？」「車禍怪路口不對、吃飯噎到怪米硬、喝水嗆到怪水燙，千錯萬錯都是別人的錯！亂飆車、闖紅燈、不遵守交通規則！到哪裡都會撞車啦！」

而當時特斯拉撞死女童之後，本報亦曾直言，檢討交通設施固然必要，但用路人的違規行為、駕駛道德偏差，更應該被檢討，否則再多硬體設施改善都是枉然。

果不其然，今天記者重返車禍現場，才剛到不足5分鐘，馬上就有1輛轎車在記者眼前闖紅燈直行、2輛貨車闖紅燈違規迴轉，令人傻眼。

這個路口已經增設紅綠燈、斑馬線等交通設施。記者林昭彰／攝影
這個路口已經增設紅綠燈、斑馬線等交通設施。記者林昭彰／攝影
機車被撞上，彈道路旁，騎士摔傷送醫。記者林昭彰／翻攝
機車被撞上，彈道路旁，騎士摔傷送醫。記者林昭彰／翻攝
記者在現場站不到５分鐘，便目睹３輛車違規。記者林昭彰／攝影
記者在現場站不到５分鐘，便目睹３輛車違規。記者林昭彰／攝影
同一個路口，半年前曾發生黑色特斯拉休旅車超速撞死過馬路無辜女童的重大車禍。資料照／記者林昭彰翻攝
同一個路口，半年前曾發生黑色特斯拉休旅車超速撞死過馬路無辜女童的重大車禍。資料照／記者林昭彰翻攝
半年前，這個路口空空蕩蕩。資料照／記者林昭彰攝
半年前，這個路口空空蕩蕩。資料照／記者林昭彰攝
同一個路口，半年前曾發生黑色特斯拉休旅車超速撞死過馬路無辜女童的重大車禍。資料照／記者林昭彰翻攝
同一個路口，半年前曾發生黑色特斯拉休旅車超速撞死過馬路無辜女童的重大車禍。資料照／記者林昭彰翻攝
昨天白色轎車違規迴轉，撞上對向直行的機車。記者林昭彰／翻攝
昨天白色轎車違規迴轉，撞上對向直行的機車。記者林昭彰／翻攝

特斯拉

延伸閱讀

獲利或虧損？特斯拉財報與股價展望五大看點

經濟解析／特斯拉若拿到標普500門票 不保證即可進場

馬斯克經營績效再達標！又一筆價值21億美元薪酬到手

美股尾盤漲幅收斂 景氣類股強、科技股弱回跌

相關新聞

影／國三1死18傷 警：車流回堵遊覽車未注意追撞大客車

今天上午8時30分在國道三號南向12.2公里處發生重大交通事故，造成1名女導遊死亡、18人受傷，經警方初步調查，現場共有...

影／蘆洲這路口特多違規 繼特斯拉撞死女童又發生車禍

新北市蘆洲區環堤大道昨天發生汽機車擦撞車禍，雖然只有機車騎士輕微擦挫傷送醫，但事故地點半年前曾發生12歲女童過馬路被特斯...

單親爸與3兒女陳屍家中 彰化檢方今相驗遺體

彰化秀水鄉41歲詹姓單親父親昨天與3名未成年子女陳屍家中臥室，現場留有燒炭痕跡，警方雖排除外力介入，但分別國二、國一的長...

影／愛車被撞倒找不到肇事者 好鄰居提供線索揪出

台中市鄭姓女子在13日欲使用停放在住家門前的機車時，發現機車的後照鏡斷裂，車身也傷痕累累，正不知如何是好時，隔壁鄰居主動...

影／粗心少年把萬元公路車丟街頭 逾2周無人偷失而復得

台中市范姓婦人曾買了一輛要價萬元的品牌公路車給15歲的兒子通行代步，未料兒子在約2周前與朋友騎車出遊後，由父親開車接回家...

影／疑砂石車沿途掉砂石 台中1機車騎士打滑摔車受傷

一輛砂石車疑未將車斗後蓋栓緊，砂石沿路掉在車道上，造成一名機車騎士今早行經打滑摔車受傷。警方調閱附近監視器，循線找出疑似...

屏東市農具行凌晨驚傳火警 老闆不幸身亡顧客感到錯愕

屏東市中山路一間農用機具行，於今天凌晨2時許驚傳火警，消防獲報後，立刻人到場救援，據了解，屋內為蘇姓老翁（72歲）與5名...

陳家欽到台中市警局開周報 表揚14名有功人員

警政署長陳家欽今天上午出席「台中警察局周報會議」，表揚14位協助防疫及偵破刑案有功人員，陳當場感謝台中市警察局在嚴重特殊...

王浩宇臉書自爆：遭黑頭車邀請至許崑源靈堂下跪道歉

高雄市議長許崑源日前於住處墜樓身亡，桃園市議員王浩宇隨後於臉書發文惹議。王浩宇今天在臉書爆料，服務處丟雞蛋後幾天，「有台...

新北火警 兒童室內足球俱樂部救出16名兒童、2名教練

新北市三重區重新路五段655號今天上午11時許傳出火警，現場是一家批發零售行車記錄器、電動滑板車及生活百貨的公司，疑似存...

影／聽信投資比特幣欲匯款海外！警勸阻保住400萬老本

台中市太平警分局太平派出所今天說，許姓老翁日前從臉書上看到一名自稱「劉老師」網友介紹可以協助開設比特幣專戶投資可以賺大錢...

國3遊覽車客運追撞19傷車禍 公路總局：肇因待後續調查

國道三號南下12.3公里近新台五路交流道，今天上午8時31分，發生一輛遊覽車追撞首都之星客運的車禍。公路總局表示，今天上...

熱門新聞

秀水父親與3子女陳屍家中 現場留有燒炭痕跡

夫妻為振興券使用方式吵架 夫怒帶女兒走人想訴請離婚

影／北二高新台五路交流道 公車與遊覽車事故1死16傷

建管處索賄涉貪 柯文哲怒下令連坐法拔官

青峰與恩師為著作權法院見 「不明白為何站在法院？」

單親爸和3子女失聯一整天輕生 學校發聲明表遺憾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。