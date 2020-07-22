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影／蘆洲這路口特多違規 繼特斯拉撞死女童又發生車禍
新北市蘆洲區環堤大道昨天發生汽機車擦撞車禍，雖然只有機車騎士輕微擦挫傷送醫，但事故地點半年前曾發生12歲女童過馬路被特斯拉休旅車撞死，引發民眾議論：又是這個路口！
昨天的車禍發生在下午3時許，24歲詹姓男子駕駛轎車沿環堤大道往五股方向行駛，在有標示禁止左轉的蘆洲區永樂街38巷45弄口違規迴轉（禁止左轉即不得迴轉），導致對向直行的機車閃避不及撞上，22歲黃姓機車騎士摔傷送醫沒有大礙，雙方均未飲酒。
由於同一個路口今年農曆過年前夕，曾在1月19日發生特斯拉休旅車疑因超速閃避不及，撞上未禮讓幹道車，搶快從巷內竄出的小轎車，波及正在過馬路的無辜小女童釀成死亡車禍。
事後包括附近居民、里長、議員、立委全都跳出來，一致要求檢討交通設施，相關單位也加裝了紅綠燈、劃設斑馬線穿越道、增加標誌標線、路口廣角鏡凸面鏡等等。
昨天這起小車禍被民眾拍照貼上臉書社團「我是蘆洲人」，再度引發熱議，不少人仍責怪道路設計不良，留言抨擊「以為裝個紅綠燈就可以防止三寶，周邊很多視線死角都不處理」、「一個路口發生死亡車禍，改進之後還是發生車禍，講白一點，路口設計有問題」。
也有人認為：「危險的是駕駛人」、「老是在怪馬路，怎麼設計永遠都不對，兩造都慢一點，守規矩一點，怎麼會撞上？」「車禍怪路口不對、吃飯噎到怪米硬、喝水嗆到怪水燙，千錯萬錯都是別人的錯！亂飆車、闖紅燈、不遵守交通規則！到哪裡都會撞車啦！」
而當時特斯拉撞死女童之後，本報亦曾直言，檢討交通設施固然必要，但用路人的違規行為、駕駛道德偏差，更應該被檢討，否則再多硬體設施改善都是枉然。
果不其然，今天記者重返車禍現場，才剛到不足5分鐘，馬上就有1輛轎車在記者眼前闖紅燈直行、2輛貨車闖紅燈違規迴轉，令人傻眼。
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