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影／疑砂石車沿途掉砂石 台中1機車騎士打滑摔車受傷
一輛砂石車疑未將車斗後蓋栓緊，砂石沿路掉在車道上，造成一名機車騎士今早行經打滑摔車受傷。警方調閱附近監視器，循線找出疑似滲漏砂石的砂石車，目前通知該輛砂石車駕駛釐清案情中。
今天上午7時許，25歲吳姓男子騎乘重型機車，行經台中市東勢區新豐街欲左轉新寧街時，因路面上大量滲漏砂石，吳男不慎摔車，造成左腳擦傷，吳男並未飲酒，經警方調閱附近監視器，循線找出疑似滲漏砂石的砂石車，已通知該輛砂石車駕駛到案說明，詳細原因有待警方調查釐清。
警方呼籲駕駛車輛時應注意車前狀況與路況，若發現路面上有障礙物或者砂石造成交通危害，請立即通報主管機關或警察機關，保護自身及他人行車安全。
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