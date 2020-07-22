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屏東市農具行凌晨驚傳火警 老闆不幸身亡顧客感到錯愕

聯合報 / 記者陳弘逸劉星君／屏東即時報導

屏東市中山路一間農用機具行，於今天凌晨2時許驚傳火警，消防獲報後，立刻人到場救援，據了解，屋內為蘇姓老翁（72歲）與5名親人，1人從二樓垂降逃出，4人則由消防員使用雲梯車救下，而蘇翁則獨自下樓查看火勢，卻遭濃煙嗆暈昏迷，經消防送醫搶救後，仍宣告不治，詳細起火原因仍待火調科釐清。

屏東市一間蘇家經營的農用機具行，今晚凌晨2時許，一樓不明原因突然起火，由於一樓都是農用機具，甚至還有油料助燃，因此，火勢迅速在一樓蔓延，陣陣濃煙則不斷沿著屋內向上竄升，直到驚動蘇姓老翁，才趕緊把家人全都叫醒。

據了解，當時屋內蘇姓老翁、妻子、兒子、媳婦及2名8歲的雙胞胎孫子共6人同住，火災發生時，蘇翁的兒子從住家中二樓的靠近窗戶，使用吊臂垂降逃到屋外，並立刻通報消防協助，而屋內5人，則逃往樓頂等待救援。

屏東縣政府消防局獲報後，立刻派出屏東分隊、長治分隊、屏二分隊以及特搜大隊，共計15輛車以及33名消防員到場展開滅火，與此同時，利用雲梯車將4名在屋頂等待救援的蘇姓老翁家人救出。

過程中，消防員得知，蘇翁仍困在屋內，便立刻派搜救人員至屋內救援，卻發現蘇姓老翁已經失去意識倒臥在一樓，搜救人員立刻將他送醫急救，經搶救後，仍宣告不治。詳細起火原因，目前正由消防火調科調查當中。

蘇翁的親友表示，蘇家經營的農用機具行在地經營已經非常久，目前已傳至第三代，現在也都同住在一起，不僅店家有好口碑，蘇翁的為人也獲得不少鄰居讚許，只可惜今天火災卻傳出不幸消息。至於為何蘇姓老翁會獨自一人下樓，而釀成悲劇，對此，蘇翁的親友也感到費解。

到了上午，仍有不少維修農具的顧客上門，看見被燒毀的店面，感到相當錯愕。顧客表示，這間農用機具行，在地方營業已經超過50多年，而且每當機具出問題，都會拿來這邊維修，同時也是不少農民認定維修用心且報價合理的店家。

在地經營50多年的農用機具行，老顧客聽聞火警感到相當錯愕。記者陳弘逸／攝影
在地經營50多年的農用機具行，老顧客聽聞火警感到相當錯愕。記者陳弘逸／攝影
蘇姓老翁（72歲）的兒子火災發生時，從二樓利用吊臂垂降逃到屋外求援。記者陳弘逸／攝影
蘇姓老翁（72歲）的兒子火災發生時，從二樓利用吊臂垂降逃到屋外求援。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府消防局獲報後，立刻派出15輛車以及33名消防員到場救援，並利用雲梯車將4名在屋頂等待救援的蘇姓老翁家人救出。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府消防局獲報後，立刻派出15輛車以及33名消防員到場救援，並利用雲梯車將4名在屋頂等待救援的蘇姓老翁家人救出。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府消防局獲報後，立刻派出15輛車以及33名消防員到場救援，並於30分鐘內控制火勢。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府消防局獲報後，立刻派出15輛車以及33名消防員到場救援，並於30分鐘內控制火勢。記者陳弘逸／攝影
屏東市農用機具行今天凌晨2時許驚傳火警，屋外留下被燒毀的農用器具。記者陳弘逸／攝影
屏東市農用機具行今天凌晨2時許驚傳火警，屋外留下被燒毀的農用器具。記者陳弘逸／攝影

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