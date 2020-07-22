快訊

香港、澳門移出中低風險國家 入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎+0 還有8人住院隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王浩宇臉書自爆：遭黑頭車邀請至許崑源靈堂下跪道歉

聯合報 / 記者高宇震 / 桃園即時報導

高雄市議長許崑源日前於住處墜樓身亡，桃園市議員王浩宇隨後於臉書發文惹議。王浩宇今天在臉書爆料，服務處丟雞蛋後幾天，「有台黑頭車」邀請他去許崑源靈前下跪道歉。

對此，中壢警方表示王並未報案，沒聽過王向警方提這件事。

文中寫道「現在可以說了，丟雞蛋後幾天，在服務處附近的巷道內，也有台黑頭車停下來，裡面的小弟很禮貌的邀請我去許崑源議長靈前下跪道歉，因為他們真的很禮貌沒有惡言相向，我也擔心家人跟服務處同仁擔心，因此沒有說出來。」

王浩宇當時回應，「如果有收到訃文，願意去上香，但我王浩宇的膝蓋，不會為了許崑源議長而跪」；王也直呼「不知道哪來的勇氣」，嗆完就直接走了，後來也因為這件事，才願意接受警方的維安保護，很抱歉沒有第一時間報案，跟大家說聲抱歉。

對此，王浩宇本人表示，事情是發生在服務處遭丟雞蛋後兩三天，對方當時很有禮貌的稱呼他為「議座」，表示事情鬧成這樣、自己被一堆人罵，要不要去靈堂道歉下跪，但他認為與許崑源兩人生前不認識，除非收到家屬訃文，願意前往上香，至於下跪道歉，「太超過了」。

由於對方態度禮貌，此事也無涉及恐嚇，不打算報案。王浩宇也說，事後分享此事，希望讓大家知道有這件事發生，當時也沒有藉此煽動。

王浩宇今天在臉書爆料，服務處丟雞蛋後幾天，「有台黑頭車」邀請他去許崑源靈前下跪道歉。記者高宇震／翻攝
王浩宇今天在臉書爆料，服務處丟雞蛋後幾天，「有台黑頭車」邀請他去許崑源靈前下跪道歉。記者高宇震／翻攝

王浩宇 許崑源

延伸閱讀

搶頭香！桃園「罷王」明送提議書 王浩宇：3方勢力夾擊

許崑源家人感恩活動 收起悲慟心為鄉親繼續奮戰

許崑源遺孀 硬起來告7人

許崑源遺孀提告 王浩宇：貼文沒加個人看法

相關新聞

影／國三1死18傷 警：車流回堵遊覽車未注意追撞大客車

今天上午8時30分在國道三號南向12.2公里處發生重大交通事故，造成1名女導遊死亡、18人受傷，經警方初步調查，現場共有...

影／蘆洲這路口特多違規 繼特斯拉撞死女童又發生車禍

新北市蘆洲區環堤大道昨天發生汽機車擦撞車禍，雖然只有機車騎士輕微擦挫傷送醫，但事故地點半年前曾發生12歲女童過馬路被特斯...

單親爸與3兒女陳屍家中 彰化檢方今相驗遺體

彰化秀水鄉41歲詹姓單親父親昨天與3名未成年子女陳屍家中臥室，現場留有燒炭痕跡，警方雖排除外力介入，但分別國二、國一的長...

影／愛車被撞倒找不到肇事者 好鄰居提供線索揪出

台中市鄭姓女子在13日欲使用停放在住家門前的機車時，發現機車的後照鏡斷裂，車身也傷痕累累，正不知如何是好時，隔壁鄰居主動...

影／粗心少年把萬元公路車丟街頭 逾2周無人偷失而復得

台中市范姓婦人曾買了一輛要價萬元的品牌公路車給15歲的兒子通行代步，未料兒子在約2周前與朋友騎車出遊後，由父親開車接回家...

影／疑砂石車沿途掉砂石 台中1機車騎士打滑摔車受傷

一輛砂石車疑未將車斗後蓋栓緊，砂石沿路掉在車道上，造成一名機車騎士今早行經打滑摔車受傷。警方調閱附近監視器，循線找出疑似...

屏東市農具行凌晨驚傳火警 老闆不幸身亡顧客感到錯愕

屏東市中山路一間農用機具行，於今天凌晨2時許驚傳火警，消防獲報後，立刻人到場救援，據了解，屋內為蘇姓老翁（72歲）與5名...

陳家欽到台中市警局開周報 表揚14名有功人員

警政署長陳家欽今天上午出席「台中警察局周報會議」，表揚14位協助防疫及偵破刑案有功人員，陳當場感謝台中市警察局在嚴重特殊...

王浩宇臉書自爆：遭黑頭車邀請至許崑源靈堂下跪道歉

高雄市議長許崑源日前於住處墜樓身亡，桃園市議員王浩宇隨後於臉書發文惹議。王浩宇今天在臉書爆料，服務處丟雞蛋後幾天，「有台...

新北火警 兒童室內足球俱樂部救出16名兒童、2名教練

新北市三重區重新路五段655號今天上午11時許傳出火警，現場是一家批發零售行車記錄器、電動滑板車及生活百貨的公司，疑似存...

影／聽信投資比特幣欲匯款海外！警勸阻保住400萬老本

台中市太平警分局太平派出所今天說，許姓老翁日前從臉書上看到一名自稱「劉老師」網友介紹可以協助開設比特幣專戶投資可以賺大錢...

國3遊覽車客運追撞19傷車禍 公路總局：肇因待後續調查

國道三號南下12.3公里近新台五路交流道，今天上午8時31分，發生一輛遊覽車追撞首都之星客運的車禍。公路總局表示，今天上...

熱門新聞

秀水父親與3子女陳屍家中 現場留有燒炭痕跡

夫妻為振興券使用方式吵架 夫怒帶女兒走人想訴請離婚

影／北二高新台五路交流道 公車與遊覽車事故1死16傷

建管處索賄涉貪 柯文哲怒下令連坐法拔官

青峰與恩師為著作權法院見 「不明白為何站在法院？」

單親爸和3子女失聯一整天輕生 學校發聲明表遺憾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。