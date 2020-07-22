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王浩宇臉書自爆：遭黑頭車邀請至許崑源靈堂下跪道歉
高雄市議長許崑源日前於住處墜樓身亡，桃園市議員王浩宇隨後於臉書發文惹議。王浩宇今天在臉書爆料，服務處丟雞蛋後幾天，「有台黑頭車」邀請他去許崑源靈前下跪道歉。
對此，中壢警方表示王並未報案，沒聽過王向警方提這件事。
文中寫道「現在可以說了，丟雞蛋後幾天，在服務處附近的巷道內，也有台黑頭車停下來，裡面的小弟很禮貌的邀請我去許崑源議長靈前下跪道歉，因為他們真的很禮貌沒有惡言相向，我也擔心家人跟服務處同仁擔心，因此沒有說出來。」
王浩宇當時回應，「如果有收到訃文，願意去上香，但我王浩宇的膝蓋，不會為了許崑源議長而跪」；王也直呼「不知道哪來的勇氣」，嗆完就直接走了，後來也因為這件事，才願意接受警方的維安保護，很抱歉沒有第一時間報案，跟大家說聲抱歉。
對此，王浩宇本人表示，事情是發生在服務處遭丟雞蛋後兩三天，對方當時很有禮貌的稱呼他為「議座」，表示事情鬧成這樣、自己被一堆人罵，要不要去靈堂道歉下跪，但他認為與許崑源兩人生前不認識，除非收到家屬訃文，願意前往上香，至於下跪道歉，「太超過了」。
由於對方態度禮貌，此事也無涉及恐嚇，不打算報案。王浩宇也說，事後分享此事，希望讓大家知道有這件事發生，當時也沒有藉此煽動。
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