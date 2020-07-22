影／國三1死18傷 警：車流回堵遊覽車未注意追撞大客車

今天上午8時30分在國道三號南向12.2公里處發生重大交通事故，造成1名女導遊死亡、18人受傷，經警方初步調查，現場共有2輛大客車、1輛自小客、1輛自小貨車4車發生追撞，初步調查是因，因外側車道遊覽車因未注意車前動態，追撞前方因車流回堵正欲下交流道之首都客運。

國道警察局第九大隊副大隊長賴祿元今天中午受訪表示，今天上午8時30分在國道三號南向12.2公里處發生重大交通事故，造成1人死亡、18人受傷的情形，經警方初步調查，現場共有2輛大客車、1輛自小客、1輛自小貨車發生追撞的情形，詳細肇因由警方確認中。

被問到初步肇因，賴祿元表示，現場研判，因車流回堵造成遊覽車追撞大客車情形。

警方調查， 今天上午發生國道三號南向12.2公里處新台五出口，外側車道一輛遊覽車因未注意車前動態，追撞前方因車流回堵正欲下交流道之首都客運，客運因遭強烈撞擊而追撞前方自小客車，該自小客車再追撞前方自小貨車造成事故。

經酒測駕駛酒測值均為0，遊覽車上56歲荊姓女導遊送國泰醫院急救，到院前死亡，現場首都客運2名乘客擦挫傷、遊覽車16名乘客擦挫傷，4輛台車駕駛均無受傷，受傷乘客分別送醫，7名送汐止國泰醫院、11名送內湖三軍總醫院救治。