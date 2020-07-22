新北火警 兒童室內足球俱樂部救出16名兒童、2名教練

新北市三重區重新路五段655號今天上午11時許傳出火警，現場是一家批發零售行車記錄器、電動滑板車及生活百貨的公司，疑似存放在地下1樓的鋰電池起火釀成火災，3樓又有另1家兒童室內足球俱樂部，幸好迅速救出16名小朋友、2名大人，預防性送醫，沒有造成傷亡。

新北市119是在上午11時15分接獲報案，火警地點在金陵女中正對面，由於3樓的兒童室內足球俱樂部，當時有教練夫妻2人帶領10幾個小朋友正在活動，消防局不敢大意，迅速動員雲梯車等各式消防車輛與大隊人馬趕往搶救。