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新北火警 兒童室內足球俱樂部救出16名兒童、2名教練
新北市三重區重新路五段655號今天上午11時許傳出火警，現場是一家批發零售行車記錄器、電動滑板車及生活百貨的公司，疑似存放在地下1樓的鋰電池起火釀成火災，3樓又有另1家兒童室內足球俱樂部，幸好迅速救出16名小朋友、2名大人，預防性送醫，沒有造成傷亡。
新北市119是在上午11時15分接獲報案，火警地點在金陵女中正對面，由於3樓的兒童室內足球俱樂部，當時有教練夫妻2人帶領10幾個小朋友正在活動，消防局不敢大意，迅速動員雲梯車等各式消防車輛與大隊人馬趕往搶救。
現場為4層樓RC建築物、5樓頂層加蓋，主要是地下室存放的鋰電池燃燒，火場濃煙密布但無明顯火勢，孩子們當時都集中避難在3、4樓後陽台，消防隊員迅速將2大、16小救出，所有人僅受驚嚇與吸入濃煙輕微嗆傷，全部意識清楚，預防性分別送往北市馬偕醫院及衛服部台北醫院觀察。起火原因尚待鑑識調查釐清。
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