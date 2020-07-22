聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／聽信投資比特幣欲匯款海外！警勸阻保住400萬老本
台中市太平警分局太平派出所今天說，許姓老翁日前從臉書上看到一名自稱「劉老師」網友介紹可以協助開設比特幣專戶投資可以賺大錢，跑到銀行要匯出400萬元到海外不知名帳戶內，銀行行員查覺有異報警，員警到場透過新聞報導，並分析當前熱門詐騙案例，才讓老先生相信遇上詐騙集團，保住他的老本。
太平派出所巡佐林經祥、鍾金房日前上午9時接獲銀行報案，有一名男子疑似遭到詐騙，準備匯出大筆款項。
許姓老翁見警方到場時說，他加入臉書劉老師的投資顧問社團，劉老師有教近期比特幣正值低檔，是千載難逢的投資機會，並可以協助開設專門投資帳戶，還可以看比特幣起伏變化，劉老師也會帶著他何時買賣及進出點，並提供一線上交易平台取信於他，他打算匯出400萬元。
警方深入了解後，發現言是「假投資真詐財」詐騙手法，極力勸阻，並且帶老先生回派出所，詳細分析給老先生聽，老先生才恍然大悟，也順利保住自己多年存下的積蓄，事後男子非常感謝警方及行員熱心的協助。
台中市警局太平分局說，近年詐騙手法不斷翻新，無論是假交友、假投資案件層出不窮，提醒民眾，凡涉及「金錢」事務，務必三思並再三求證，若有疑慮可撥打「110」或「165」反詐騙專線尋求協助，避免造成不必要損失。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言