影／聽信投資比特幣欲匯款海外！警勸阻保住400萬老本

台中市太平警分局太平派出所今天說，許姓老翁日前從臉書上看到一名自稱「劉老師」網友介紹可以協助開設比特幣專戶投資可以賺大錢，跑到銀行要匯出400萬元到海外不知名帳戶內，銀行行員查覺有異報警，員警到場透過新聞報導，並分析當前熱門詐騙案例，才讓老先生相信遇上詐騙集團，保住他的老本。

太平派出所巡佐林經祥、鍾金房日前上午9時接獲銀行報案，有一名男子疑似遭到詐騙，準備匯出大筆款項。

許姓老翁見警方到場時說，他加入臉書劉老師的投資顧問社團，劉老師有教近期比特幣正值低檔，是千載難逢的投資機會，並可以協助開設專門投資帳戶，還可以看比特幣起伏變化，劉老師也會帶著他何時買賣及進出點，並提供一線上交易平台取信於他，他打算匯出400萬元。

警方深入了解後，發現言是「假投資真詐財」詐騙手法，極力勸阻，並且帶老先生回派出所，詳細分析給老先生聽，老先生才恍然大悟，也順利保住自己多年存下的積蓄，事後男子非常感謝警方及行員熱心的協助。