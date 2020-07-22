國3遊覽車客運追撞19傷車禍 公路總局：肇因待後續調查

國道三號南下12.3公里近新台五路交流道，今天上午8時31分，發生一輛遊覽車追撞首都之星客運的車禍。公路總局表示，今天上午發生佳樂達通運279-VV號遊覽車，疑似未保持安全車距，追撞首都客運205-FW號客運事故，造成19人受傷案，今天上午已成立「0722遊覽車與客運事故緊急應變小組」，並與高速公路局、國道公路警察局、消防局相關單位保持密切聯繫辦理後續相關事宜。

公路總局表示，這次事故共計19人受傷，其中1人重傷，其餘18人輕傷，受傷人員已分送汐止國泰醫院8人、三軍總醫院8人、另3人自行就醫。已要求佳樂達通運、首都客運及台北市區監理所立刻派員分赴各醫院探視傷患。