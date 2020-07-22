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藍鯨遊戲恐引導自殘輕生 徐巧芯要求宣導暑假網路安全
網路出現一種誘導青少年自殘、甚至演變成自殺行為的「藍鯨遊戲」，台北市議員徐巧芯指出，長達一個半月暑假展開，網路與社群使用高峰，她要求警方和教育局須盡速宣導家長留意孩童網路安全使用。
警察局和教育局指出，已請家長留意孩童網路使用安全，警察局則表示，面對來路不明私訊應多加注意，尤其勿隨意提供個人資訊。
徐巧芯說，花蓮某國中家長向地方縣議員反映，發現學生間流傳一種引導學生逐步自殘之「藍鯨遊戲」，學生加入不知名陌生人群組，被問「死亡是什麼感覺？」，此舉令家長憂心忡忡。
徐巧芯指出，花蓮縣府已加強校園防治自殘、自殺之教育宣導，並提供學童收到類似遊戲邀請應如何處置之式，亦責令花蓮縣警局接獲此類通報須依法妥處，並進行查緝動作；台南市警公關室粉專更於20日貼出懶人包提醒「藍鯨遊戲疑入侵，提醒家長要小心。 由於暑假已經開始，是網路與社群使用高峰，她要求教育局、警察局應該多加宣導。
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