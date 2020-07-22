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休旅車超車不當撞倒機車 騎士送醫不治駕駛竟肇逃遭逮
43歲李姓男子昨天晚間7時許開黑色休旅車行徑新北市新莊區重新堤外道10k+300處時，因超車不當，與同向騎乘機車的56歲林姓男子發生擦撞，林當場倒地，李男卻未停下，肇事逃逸。
警、消獲報趕到現場，發現林趴在路邊，頭部、胸部重創已無呼吸心跳，地上還留有一灘血跡，緊急送往板橋亞東醫院急救後，林仍於今天凌晨1時31分宣告不治。
警方調閱監視畫面，以車牌通知車主李到案，他今天凌晨0時15分到案說明，供稱自己從北市住所出發，要前往位於樹林的屠宰場上班，因為車亮太大，沒注意到撞倒機車才會離開。
警方調查，李有駕照且並未酒駕，抽血檢測亦確認林男未有酒駕，初步研判肇因為李超車不當，警詢後依公共危險、肇事逃逸等罪嫌隨案移送新北地檢署。
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