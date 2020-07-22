聽新聞
test
0:00 / 0:00
冒用台糖商標販賣低價砂糖 不肖業者牟利上百萬元
台南市黃姓業者涉嫌冒用台糖商標販售進口低價砂糖，以進口50公斤包裝糖價格約800元，改裝入台糖50公斤裝糖袋後，以1050元售價在市面上販售，賺取差價，迄今牟利逾上百萬元，檢警及衛生局赴黃營業處所、倉庫等處搜索，查扣台糖50公斤裝空袋100多個及冒用台糖商標進口包裝糖約180包等物，黃涉嫌詐欺、商標法及食安等罪嫌25萬元交保。
檢方指出，保二總隊日前接獲台糖報案，指台南市某銷售砂糖業者，冒用台糖商標販賣進口低價砂糖，報請檢察官紀芊宇指揮偵辦。 經蒐證半年後，檢察官7月17日指揮保二、南部打擊犯罪中心、第五分局、歸仁分局、食藥署及衛生局等單位，持法院搜索票針對砂糖業者營業處所、倉庫及負責人住居處等5處所執行搜索，並約談黃、黃妻及黃胞妹等人到案說明。
檢方等現場除查扣台糖50公斤裝糖袋（空袋）100多個、冒用台糖商標販賣進口50公斤包裝糖(含糖)近180包 、磅秤、縫袋機、帳冊、客戶資料等物。
檢方調查，黃進口50公斤包裝糖價格約800元，涉嫌改裝入台糖50公斤裝糖袋後，以1050元的售價於市面上銷售，以此方式獲取暴利，獲利逾百萬元。
檢察官訊問後認黃所為涉嫌違反詐欺、商標法、食品衛生安全管理法等犯罪嫌疑重大，惟無羈押的必要，當庭諭知以25萬元交保。檢方指出，全案仍持續擴大清查中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言