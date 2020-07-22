冒用台糖商標販賣低價砂糖 不肖業者牟利上百萬元

台南市黃姓業者涉嫌冒用台糖商標販售進口低價砂糖，以進口50公斤包裝糖價格約800元，改裝入台糖50公斤裝糖袋後，以1050元售價在市面上販售，賺取差價，迄今牟利逾上百萬元，檢警及衛生局赴黃營業處所、倉庫等處搜索，查扣台糖50公斤裝空袋100多個及冒用台糖商標進口包裝糖約180包等物，黃涉嫌詐欺、商標法及食安等罪嫌25萬元交保。

檢方指出，保二總隊日前接獲台糖報案，指台南市某銷售砂糖業者，冒用台糖商標販賣進口低價砂糖，報請檢察官紀芊宇指揮偵辦。 經蒐證半年後，檢察官7月17日指揮保二、南部打擊犯罪中心、第五分局、歸仁分局、食藥署及衛生局等單位，持法院搜索票針對砂糖業者營業處所、倉庫及負責人住居處等5處所執行搜索，並約談黃、黃妻及黃胞妹等人到案說明。

檢方等現場除查扣台糖50公斤裝糖袋（空袋）100多個、冒用台糖商標販賣進口50公斤包裝糖(含糖)近180包 、磅秤、縫袋機、帳冊、客戶資料等物。

檢方調查，黃進口50公斤包裝糖價格約800元，涉嫌改裝入台糖50公斤裝糖袋後，以1050元的售價於市面上銷售，以此方式獲取暴利，獲利逾百萬元。