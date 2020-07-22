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單親爸與3兒女陳屍家中 彰化檢方今相驗遺體
彰化秀水鄉41歲詹姓單親父親昨天與3名未成年子女陳屍家中臥室，現場留有燒炭痕跡，警方雖排除外力介入，但分別國二、國一的長子和長女年紀不小，卻被父親帶著走上絕路讓人意外，上午近11點彰化地檢署檢察官到彰化殯儀官相驗遺體，釐清死亡原因。
分別14歲、13歲與7歲的三兄姊弟平時就讀同一間國中小學，校方對於意外事件震驚與遺憾，也發出聲明指出兄妹弟平日與同學相處和睦，人緣佳，學習表現並無異常，因為單親家庭，加上父親工作不穩定，多次由學校協助申請補助。
3兄姊弟平時由同住的姑姑及爺爺負責生活照料，並接送小孩上下學，父親平時開大貨車，但父親的詳細狀況，爺爺和姑姑對校方並未有太多深入說明，學生學校生活與問題皆由爺爺及姑姑擔任聯絡窗口，也因父親工作不穩定，學校多次協助申請獎助學金，暑假也領有幸福餐券。
對於突如其來的意外，校方規劃相關心理輔導及生命教育課程，對相關班級學生進行輔導，學生輔導諮商中心也將於今天到校，如有同班級學生到校上課，將協助班級輔導、校園安心宣導工作及進行危機減壓團體。
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