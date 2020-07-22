開車看手機不專心？ 台74線釀4車追撞3人受傷送醫
台中市台74線快速道路西27.4公里處，昨天傍晚傳出一起連環車禍，疑似行經該處的蕭姓駕駛為看手機，突然分心導致追撞前方3輛轎車，造成3人輕傷送醫，都無大礙，警方到場調查，涉案駕駛無酒駕，初判蕭未注意車前狀況才釀禍，詳細的案發原因，有待交大事故組分析研判肇事原因。
據查，蕭姓男子（37歲）昨天下午5時許，開車行經台74線快速道路27.4公里處，往匝道行駛，疑手機響起欲看手機內容，不慎追撞前方秦姓（40歲）、蘇姓（23歲）、陳姓男子（57歲）等3人的轎車，造成蕭及兩名乘客受傷送醫，但都是輕微擦挫傷無大礙。
台中市第三警分局交通分隊獲報到場調查，4名駕駛都無酒精濃度，蕭承認開車時不專心，有使用手機的動作才分心，全案將交由交大事故組分析肇因，釐清案發經過。
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