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北市男子凌晨找應召 突發「馬上風」搶救12小時不治
台北市一名47歲楊姓男子，21日凌晨5時許花了7千元，找來一名汪姓大陸籍女子，在萬華區中華路一間旅館進行性交易，想不到過程才進行到一半，男子就發生俗稱的「馬上風」，整個人身體不適倒在床上，嚇得大陸籍女子趕緊向旅館服務人員求救。
旅館趕緊叫來救護車，救護人員趕到時，男子已經沒有呼吸心跳，他被送往台大醫院，經過12小時搶救後仍宣告不治。
警方帶回汪姓女子偵訊，汪女不敢隱瞞坦承雙方是性交易，訊後依照社維法進行裁罰。
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