台中豐原公老坪心型意象遭連根拔起 涉案男稱心情不好

台中市觀光旅遊局去年在七夕情人節，選定台中知名夜景勝地「大肚台地望高寮夜景公園」及「豐原公老坪觀景台」，各設置兩座心型意象，供遊客取景留念。市議員陳清龍7月20日發現公老坪心型意象不翼而飛，觀旅局已向轄區派出所報案，警方經清查可疑人車，逮捕涉嫌的20歲吳男，吳男坦承因心情不好而破壞，全案依毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦。

公老坪觀景台可以俯瞰大豐原、大台中的夜景，是豐原的熱門景點之一。中市府觀旅局去年七夕情人節前夕，特在大肚台地望高寮夜景公園及公老坪觀景台設置兩座高2.4公尺、寬1.6公尺寬的心型意象，供遊客取景留念，並可讓情侶們於意象上繫掛愛情鎖，將兩人的愛戀絮語牢牢鎖在台中，讓中台灣這片美麗的夜景，見證彼此浪漫的愛情。

未料，陳清龍20日接獲市民反映，公老坪觀景台上兩座心型意象，連同基座都不見了，只剩下螺絲及螺帽，破壞嚴重。觀旅局接獲通報設施遭竊後，已向轄區派出所報案。

警方獲報後立即展開調查，於觀景台下方發現掉落的心型意象，並擴大調閱周邊監視器，經清查可疑人車，鎖定涉嫌重大20歲吳男，並於昨晚6時許至吳男住處，將其帶回所內釐清案情，另至少還有3人涉案，其餘涉案對象也已鎖定，將陸續通知到案說明。吳男向警方坦承因自己心情不好，偕同友人先後將兩座心型意象利用板手拆除後，往觀景台下方斜坡丟棄。